公海遊乘客須戴追蹤器　星夢：推早鳥優惠1,188元住兩晚露台房

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-26 18:09

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（26日）宣佈，預計最快可於今年7月底復辦郵輪公海遊。 其中星夢郵輪旗下的「雲頂夢號」，將於今年6月抵港，完成船員檢疫後，將於7月營運，預計一周三班於本港的碼頭出發，進行兩至三日的公海遊旅程。星夢郵輪表示，現時預計會推出暑期的早鳥優惠，以雙人房計，兩晚郵輪價格每人1,188元。雲頂郵輪市場部高級副總裁李鳯霞表示，來港工作的船員約有1000人，現時正作出調配，預計當中會有部份人現時已經參與航行，另外部份將會為中國籍船員，強調「會確保裡面冇印度、尼泊爾同埋菲律賓船員。」

李鳯霞表示，根據將會於六月來港的雲頂夢號，目前的載客量為3650人，預計會接載最多1800人，問她現時香港的疫苗接種量比較低，會否影響銷情時，她説，「我哋相信將來外遊都係要打針，但係當然最好有得放寬，可能係只係打一針，或者唔使過14日，我哋想有得傾，因為而家好難預計市場反應。」

船員方面，將會調配1000人到港工作，並即時在香港進行21日隔離。她説，船員當中會有部份人現時正參與其他航行工作，「相對安全」，另外部份則為中國籍船員，強調「我哋會確保裡面冇印度、尼泊爾同埋菲律賓船員。」另外，她預計啓航前有超過一半人已經於自己本身的身處地接種疫苗，「會按照佢哋嘅地方打合資格疫苗。」並預計政府為他們提供約400人針量為船員接種，但現時未知將會為那一種疫苗。

她續説，預計明日（27日）開始接受預訂上船，但確實首航日期仍未公布，現時會安排於每星期三、星期五及星期日出發，提供兩日及三日的船上假期，兩天遊雙人房價，每個乘客的價格為1188元，並只會提供有露台的房間出售，上船乘客必須佩戴追蹤器，以作提醒社交距離之餘，並可追蹤客人在船上身處的位置。

李表示，根據新加坡及台灣郵輪復行的經驗，大部份人願意遵循指示，但倘若有乘客多次不遵守社交距離，現時船公司正與政府討論有關對乘客的罰則，此外，船上已經安排快速測試，若果有乘客出現發燒等症狀，將會進行快速測試，有關人士及同行人士會即時被隔離，測試於1小時後得到結果，若果成為懷疑個案，整隻船的乘客將會提早回港。

另外，被問到現行的社交距離措施，由於上船的乘客將會已經接觸兩劑疫苗並超過14日的期限，船上餐廳將可以營運至凌晨兩時，最多8人一枱。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日宣佈，最快可於今年7月底復辦郵輪公海遊，除船員須完成隔離、打針及檢測外，16歲或以上參加者亦必須完成接種2劑疫苗，並出示登船前48小時內的核酸檢測陰性證明。郵輪公司須將郵輪載客量訂為原載量一半，並遵守第599F章下的場所要求，一旦出現懷疑個案，行程須立即暫停。