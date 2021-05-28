10.1集會｜8人判囚2緩刑　陳皓桓李卓人梁國雄囚18月

撰文： 李慧娜 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-28 13:26

10名泛民人士包括黎智英、何俊仁等，承認前年10月1日組織未組批准集結。多名被告求情時直指當日為公民抗命，已準備好負上刑責，也並不後悔，案件今日（28日）在區域法院判刑，眾被告早前全被撤銷保釋，今早由囚車押送至法庭，法官判全案10被告中8人判囚，李卓人、梁國雄、陳皓桓囚18個月，其餘則14個月，部份刑期與其他案同期執行，8名入獄被告總刑期為14至22月，單仲偕及蔡耀昌則准緩刑2年。

8人總刑期囚12至22月 單仲偕蔡耀昌緩刑

就10.1遊行案各被告刑期：陳晧桓、李卓人、梁國雄、何俊仁判18個月；楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英判14個月；單仲偕、蔡耀昌判14個月，緩刑2年。由於部份被告本身已有刑期在身，三案合計各人刑期後，何秀蘭的刑期在部份同期執行後總刑期為12月，法官胡雅文稍後再開庭更正，何的總刑期應為14個月，即各被告連同他們在其他案的刑期綜合計算後為入獄14至22月。(各人判刑詳情看下圖)

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長毛妻指被告遭重判造成寒蟬效應

梁國雄妻子陳寶瑩離開法院時表示，早年就未經批准集結只是判處罰款數百至數千元，惟現時判處監禁，特別是陳皓桓是首次被裁定罪成，沒刑責在身，亦被判長達18個月的監禁。她被問到是否認為判決阻嚇市民參與六四集會，她形容是次判決造成寒蟬效應。

陳皓桓入庭大叫六四悼念

各被告進入法庭時，與親友及支持者揮手打招呼，吳文遠一度舉起V字手勢，陳皓桓更大叫「六四悼念，七一發聲」，多名支持者對他們喊「加油」。

眾被告今早由囚車押送至區域法院，庭外有多名警員守候，王婆婆亦有到法庭聲援。(梁鵬威攝)

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多人自稱和理非無鼓催暴力

多名被告求情時指，他們從沒鼓催或支持暴力，部份更指自己是「和理非」，多年來對社會貢獻良多，蔡耀昌更獲運輸及房屋局前局長張炳良撰寫求情信，讚揚他對社會改革貢獻良多。

楊森等人明言是公民抗命

楊森、吳文遠、陳皓桓、梁國雄等被告直言當日是為進行公民抗命而犯案，楊森、陳皓桓、梁國雄更表明自己認罪，但不認錯。梁國雄在求情書中寫到，他對當日行為無愧於心，而既然他已選擇抗命之途，明白必須坦然面對崎嶇前路，已準備好入獄承擔刑責。

10名被告早前的求情重點。(詳看下圖)

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李卓人稱爭取中國民主改革40年如苦戀

李卓人更在求情信提到，自己爭取中國民主改革已40多年，感嘆「這是我的苦戀，愛國是那麼沉重」，直言如果愛國就是愛黨，那就輕鬆很多，但他選擇了活在真相，他認為愛國是愛人民，國家的功能在保障人民的自由和尊嚴，而不是控制人民的思想行為。

陳皓桓稱當經歷政權無視人民訴求

陳皓桓亦在求情信寫到，暴政必生暴力，經歷6月至9月政權無視人民訴求、7.21事件、警方濫暴等，人民對政府失去耐性、躁動、不安實屬正常表現，質疑如可以合法地發聲，他與一眾被告又何須違法公民抗命，站在法庭接受審判？

黎智英求情時則冀，法庭可考慮將本案的大部分刑期，與8.18案及8.31案的判刑同期執行。

多名被告當日站在隊頭帶令參與者遊行至中環。(詳看下圖)

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未獲不反對通知書帶隊遊行至中環

案情指，當時為民陣副召集人的陳皓桓事前向警方申請不反對通知書，打算在10月1日舉辦集會及遊行，但被警方拒絕。不過，陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁仍於9月30日在終審法院外開記者會，煽惑市民參與10.1遊行，並由銅鑼灣遊行至中環。

10月1日當天，楊森、黎智英在銅鑼灣曾接受傳媒訪問，黎智英稱只是來「行街」。起步前，多名被告會見傳媒，期間陳皓桓、李卓人、梁國雄曾發言，而何俊仁、黎智英等則站在旁邊以示支持、鼓勵。

多名被告帶頭並叫政治號

遊行起步前多名被告高叫政治口號，10名被告及後組成遊行隊頭，手持「結束一黨專政 還政於民」的橫額或站在橫額後方，帶領其他參與者遊行至中環。期間他們帶頭叫不同口號，包括「沒有暴徒只有暴政」等，當隊頭走到灣仔地鐵站時，李卓人更帶領群眾靜默一分鐘悼念國慶。

陳完結時稱絕對唔係End Game

隊頭抵達終點時，陳表示隊伍已完成原本民陣所申請的路線，又說「今日絕對唔係End Game」。及後，示威者未有散去，並繼續遊行至中聯辦，部份人集結在金鐘、灣仔，而同日稍後發生暴亂事件。

案件編號：DCCC 534/2020