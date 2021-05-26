醫學會︰市民對港府信任不足拖低接種率　倡邀KOL呼籲市民打針

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-26 18:29

本港新冠疫苗接種計劃展開三個月，至今不足100萬名市民已打齊兩針。醫學會會長蔡堅今日（26）在茶聚上表示，市民對政府的信任不足，是導致接種率低的原因之一，直言接種率「去到四成都好困難。」他建議港府透過邀請市民較信任人物呼籲打針，譬如KOL等，「希望得市民信心嘅人士可以講多兩句（呼籲）。」

醫學會會長蔡堅（左二）表示，市民對政府的信任不足，是導致接種率低的原因之一。（李恩慈攝）

蔡堅稱，市民對政府和疫苗專家委員會信任不足，是導致本港新冠疫苗接種率低的因素之一，他直言「七成接種率就算做唔到，四成在數字上都交到差，不過去到四成都好困難。」他形容，政府昨日宣布考慮捐疫苗予其他更需要的地方，是「以恐嚇性講法想谷針」，但礙於市民對政府信任度低，質疑效用不大。

蔡又指，政府表明不利用抽獎、派演唱會門券等利誘方式推動疫苗接種，他建議政府，改為邀請市民較信任人物，譬如KOL等呼籲打針，「希望得市民信心嘅人士可以講多兩句（呼籲）。」

他稱，醫學會曾被指不夠積極呼籲市民打針，重申該會支持疫苗接種計劃，因此在會上多次呼籲市民打針。

▼八間資助大學接種新冠疫苗措施▼