新冠肺炎．最新│昨初步確診少於5宗　4人限聚令等延續兩周

撰文： 梁煥敏 陳淑霞 朱海棋 勞敏儀 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-27 07:00

本港新冠肺炎疫情在個位數反覆，衞生署昨（26日）公布新增1宗輸入個案，再次本地零確診，累計增至11,837宗。昨初步確診少於5宗，深夜公布的強測檢測公告，未有大廈上榜。

食物及衞生局昨晚公布，繼續維持現行的社交距離措施，即4人限聚令及食肆堂食等安排不變。當局解釋，雖然近日確診個案數目維持於低水平，但根據過往經驗，放寬社交距離措施有機會導致疫情反彈，而香港目前的疫苗接種率仍遠低於可達致羣體免疫的水平，如新一波疫情不幸來臨，並不足以築起羣體免疫屏障作保護。

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政府「谷針」措施力有不繼 專家：要改市民根深蒂固睇法

【08:00】本港疫苗接種計劃今日（27日）踏入第91日，兩成接種比率都未夠，與七至八成目標相距極遠。政府使盡渾身解數「谷針」，例如要求酒吧、卡拉OK等員工接種第一針；食肆員工打針才可放寬營業時間等，一度推高接種人數，市民亦多有「周末效應」。有專家稱，政府措施只能短時間內刺激市民打針，不可能建立到免疫屏障，最重要都是改變市民根深蒂固的想法。

新冠疫苗｜全球5％人口打齊兩針 新加坡接種率25% 比香港多一倍

【08:00】世界各地陸續加緊接種新冠疫苗，務求達到至少約七成人口接種比率，以達到群體免疫的功效。根據牛津大學網站「用數據看世界」（Our World In Data）最新疫苗數據，全球有約3.95億人完成接種，僅佔整體人口為5.1%。



各接種疫苗情況方面，美國有約39.8%人口已完整接種，英國有34.4%，新加坡有25.3%。本港目前已打兩針的市民，佔全港人口約12%；若以16歲以上合資格接種人口為基數計算，則為14%，距離達到群體免疫的目標尚有好大距離。

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