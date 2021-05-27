一田購物優惠日勁多人　女士花五千元四折買新秀麗箧︰暑假去旅行

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-27 14:32

本港新冠肺炎疫情緩和，在經濟逐步復甦下，市民的消費意欲未受疫情影響。今日（27日）為半年一度的一田購物優惠日，現場可見每人均滿載而歸。其中有市民更未雨綢繆，趁行李箱未加價前先行購入，更指隔離無阻旅行的欲望，計劃將於今年暑假與家人外遊。 亦有市民花約1,700元購買日用品及食品，指不會等待電子消費券派發後才大肆購物，「到時消費券到咗手大把嘢可以再買，不過我諗都係用嚟食嘢飲嘢多。」

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一田購物優惠日首日早上，一田沙田分店已人頭湧湧，大批市民湧進場內搶購。直至中午12時，收銀處更有過百人在排隊等候付款。一田表示，有市民為了搶購特價發售的Switch遊戲機，早於昨日已到一田門外等候開賣。

市民無懼隔離準備暑假與家人旅行

雖然疫情下市民無法外遊，卻有市民專程購買行李箱。何女士表示，由於準備於暑假與家人旅行，同時家裡缺乏行李箱，想到將來開關後行李箱或會加價，因此趁特價購買了多個行李箱作準備。

問到現時外遊需隔離多日，何女士則說「冇辦法啦，都要去旅行㗎。」她亦指，該行李箱半價折扣後，仍售約2,000元，質疑價格是否偏高，「佢話平就信佢啦，等到出年買，係咪仲貴呢？」

花1700元掃貨︰消費券到咗手大把嘢可以再買

而周太今日於一田超市花費約1,700元，她表示主要購入日用品及食品，例如泰安雞、紙巾、洗潔精等。「最抵係洗潔精，29.9就有3支，紙巾都34.9兩舊，你話係咪好平先？」

周亦坦言，因一田價格較一般超市昂貴，平日較少前來購物，僅購買水果或其特有貨品。問到為何不等待電子消費券派發後才大肆購物，她解釋購買生活必需品不分時間，「到時消費券到咗手大把嘢可以再買，不過我諗都係用嚟食嘢飲嘢多。」

何婆婆則花費約700元購物，同樣購買日常用品及食品，如稻米油、芝士腸等。她指，由於一田獨有款式貨品較多，故定期會前來購物。她亦說，疫情並不影響其消費意欲，消費金額較少只因力氣不足，「有人幫手搬貨咪會買多啲囉。」