電單車｜藝人駕鐵騎打卡帶動風潮　強制試路試考牌流程一文看清

撰文： 盧勁揚 李凱恩 最後更新日期： 2021-06-19 11:30

【電單車 / 電單車牌 / 考牌 / 筆試 / 強制試 / 路試】電單身靈活性高且選擇多，不少型號的鐵騎開起來有型有款，加上近年常有男女藝人在社交網站貼出駕駛鐵騎的打卡照片，吸引更多人心郁郁想考取電單車牌照？如何由零開始考電單車牌？以及將介紹考牌必經3步曲，詳解每個步驟需要完成的目標及限制！

不少藝人都有駕駛電單車，夠晒瀟灑型格！圖中人為譚嘉儀。（IG「kayeepo」圖片）

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考電單車牌流程與同樣為入門級車牌的私家車及輕型貨車不同，因為電單車牌的2部分必須循序漸進地分開應考強制試及路試，反觀私家車及輕型貨車可以「一炮過」選擇應考合併試。【點擊下圖放大即睇考電單車牌照3步曲 ▼ ▼ ▼】

【一文看清考電單車牌3步曲】（香港01製圖）

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考電單車牌亦有不少細節與考其他車輛不同，以下是部分例子： - 電單車考試很受天氣因素影響，例如下雨就已經可能改期 - 通過強制試後持有學牌已經可以自己駕駛電單車在道路上行駛 - 持有學牌已經可以自己買車出街，但需購買相應的學牌保險 - 學習電單車時後座不能有乘客，所以教車師傅不能與你同車

最後提醒考獲電單車牌人士，享受電單車的方便自由的同時，切記要有良好的駕駛態度，同時穿着適當保護裝備及注意行車安全，能夠出入平安才是「長揸長有」！