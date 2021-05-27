屯馬線｜行會拍板增建洪水橋站2030年竣工　新區居民6年無鐵接駁

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-27 18:42

洪水橋/厦村新發展區，預計首批居民將於2024年入伙。行政長官會同行政會議通過，邀請港鐵開展洪水橋站的詳細規劃及設計，預計2024年動工建造，工程料需時6年，到2030年竣工。即新發展區第一批入伙的4,400名居民，初入伙的6年時間，將會面臨無鐵路接駁情況。運房局交予立法會文件顯示，2030年當區已有逾3.6萬人居住，預算建造成本為41億元。 港鐵表示，歡迎政府展開洪水橋站項目的詳細規劃和設計工作，並指會隨即展開顧問招標工作。

洪水橋站的初步概念方案。（鐵路發展策略2014）

新站造價料達41億元 以擁有權模式興建

港府宣布，已邀請港鐵開展洪水橋站的詳細規劃及設計，並將與港鐵公司協商項目的財務安排，在現時西鐵線天水圍站與兆康站之間，增設一個新鐵路站，照顧日後洪水橋/厦村新發展區的運輸需求。立法會文件指出，港鐵按2018年12月價格計算，預計車站建造成本約為41億元，而車站將有別於西鐵線或未來屯馬綫以「服務經營權」營運的做法，改以「擁有權」模式興建，即車站直接由港鐵擁有。

政府預計新設的屯馬線洪水橋站，將於2024年動工建造，需時6年時間，在2030年竣工，以配合洪水橋／厦村新發展區的發展計劃。

政府預計洪水橋發展區將於2024年起陸續有居民遷入。（資料圖片／龔慧攝）

洪水橋站項目經濟效益估算達550億元

運房局發言人說，現時由未來新發展區的市中心往天水圍站需時約24分鐘，往兆康站則要20分鐘，而有洪水橋站後，於兩個站前往洪水橋市中心分別只需約4分鐘。運房局估計，在洪水橋站在50年營運期內，洪水橋站的經濟效益估計可有以2018年價格計算的550億元，包括為公眾節省合共約3.14億小時的時間價值。立法會文件亦指出，項目對應的經濟內部回報率，即包括道路使用者節省的時間、其他公共交通工具節省的營運費用等，每年約為12.5%。

政府料洪水橋/厦村新發展區可容納218,000人，當中176,000為新增人口，而新增職位則有150,000個。按發展局於去年5月交到立法會工務小組委員會的文件，預計首批居民入伙時間為2024年，而第一期發展將會分期建造約1,300個專用安置屋邨單位，及3幅鄉村遷置用地容納的100個住戶，即合共1,400戶，入住人口有4,400人。而洪水橋的第二期發展亦料2032年完工，屆時會有30,900個單位，90,800人入住。

立法會文件亦指出，新發展區內的新增人口預約至2030年時約36,400人，當中有約9,200人在洪水橋站500米範圍內，至發展區全面發展時，更可達59,600人。

洪水橋/厦村新發展區環保運輸服務走線建議。（土木拓展工程處圖片）

故若按政府現時訂立的時間表，洪水橋站將於2024年首批居民入伙後才開始動工，等候6年才有鐵路接駁。政府亦擬建造環保運輸服務接駁洪水橋及元朗南發展區，選出自動捷運系統、環保巴士系統及現代化電車再作諮詢，惟至今仍未拍板，未知何時可落成提供接駁。

▼洪水橋/厦村新發展區已被選出的環保公共運輸模式▼