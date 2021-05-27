囚權｜懲教人員：待遇不能好過出面　社工︰可參考外國例子配風扇

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-27 19:36

五月天酷熱似盛暑，民主派初選案中多名還柙被告，反映監倉十分炎熱，有人「生熱痱」，有人形容「超越人類極限」，希望署方可安裝更多風扇。囚權組織「石牆花」發起聯署，呼籲公眾促懲教署改善，兩日內達標。 有資深懲教人員表示，院所採用「熱壓力指數」界定炎熱天氣，如超標會暫停戶外工作，署方已引入防自殺設計滾筒扇，試行在囚室內安裝，但反對加裝冷氣，「監獄待遇不能好過出面。」 有關注囚權多年的社工表示，囚室炎熱是「普遍的老問題」，尤其較舊的院所建築「先天」不通風。參考外國做法，韓國監獄基於人道，電風扇置是囚室內配備之一；日本大阪防範囚犯「中暑」會供應運動飲料。

院所按「熱壓力指數」衡量炎熱天氣

有資深懲教人員表示，院所內大部分地方沒有冷氣，只有部份工場如印刷，需在較低溫度環境，才會安裝冷氣機。他指，職員當值都是無冷氣的環境，認為「會習慣」，院所界定炎熱天氣，早年參考英軍做法制定「熱壓力指數」，綜合溫度、濕度等數據，如超標會暫停戶外工作或運動。

顧慮社會觀感反對加裝冷氣

由於各監倉下午是輪用操場「放風」，不能遷就陽光改動指定時限，亦不能輕易取消，通常會安排在囚人士「有瓦遮頭」的地方。對於加裝冷氣的訴求，他表明反對，反問「世界上有咩監獄會有冷氣？」強調「監獄待遇不能好過出面」，社會價值觀是重要顧慮。

社工︰舊院所建築設計不通風 多囚友反映

香港社區組織協會曾發布《民間監察懲教制度週年報告2019》，指出絕大部份接觸的在囚人士反映囚室極為炎熱，平日需要脫去衣服。社區組織幹事王智源形容是「老問題」，尤其涉及較舊的院所，如三十年代落成的赤柱監獄，建築設計上不通風，只有個別樓層加裝牛角扇，有囚友反映「不公道」。

普遍囚友指出走廊的牛角扇，未能將風送入囚室內。其次是石壁監獄、塘福懲教所，都多炎熱投訴，該組織過去曾向署方反映，均獲覆強調基於保安理由不會在囚室內裝風扇，以防止被用作自殘行為。

關注未經定罪待遇嚴苛 增空氣流通旨在維持健康水平

王智源關注，荔枝角收押所主要用作收押未經定罪人士，未定罪便要受嚴苛待遇，前者不同樓層溫度有落差，低層及頂層往往最熱，僅中間的5至7樓有自然風穿透鐵窗，因近年囚位「爆棚」部份要轉移到赤柱監獄。

香港夏天潮濕炎熱，體感更高溫，他分享，美國曾有案例，德州監獄囚友為無冷氣釀中暑問題興訴訟，指當地院所氣溫超過華氏100度（即約攝氏37.8度），最後獲裁定院所內應加裝冷氣，令溫度維持不高於華氏88度（即約攝氏31.1度）。

王智源指，加裝冷氣的建議過往都引起社會爭議「坐監唔係渡假」，但並非無折衷方法，包括平衡保安憂慮後，可在走廊加裝中央冷氣，當發出酷熱天氣警告後，啟動配合風扇調節，增加空氣流通，「唔係為咗舒適，只係以求維持健康水平」。署方去年在赤柱監獄試行囚室內加裝滾筒扇，為防自殺設計，王智源認為是好的嘗試，但關注進度及做法會否擴充到其他院所。

日本大阪引入移動式冷氣機借體弱高齡囚犯

日本大阪的和歌山拘留所，曾夏天時只在囚室外放置風扇，但環境條件所限，曾致3名囚犯中暑1人死亡事件。大阪刑務所於2016年為防範炎暑，除增加供應運動飲料次數外，在涉事院所3間大囚室安裝冷氣，並引入移動式冷氣機，供體弱的高齡囚犯借用，有關措施擴展到另外4個受管轄院所。

韓國考慮罪行及刑期 囚室內設電風扇

韓國監獄考慮囚犯罪行及刑期等，基於人道，以仁川拘留所、安養監獄等為例，囚犯起居室內配備電視、儲物架、電風扇，2至4名囚犯共用囚室，亦會在室內牆身高處近天花裝有風扇。