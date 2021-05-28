新冠肺炎．最新｜今天無新增個案少於5宗初確診　連續兩天零確診

撰文： 陳淑霞 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 鄧穎琳 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-28 14:44

本港疫情處於第四波低位，衞生署衞生防護中心今（28日）公布，沒有新增確診個案，初步確診則暫少於5宗，已是連續第二天本地及輸入零確診。 食物及衞生局日前公布維持現行的社交距離措施，即4人限聚令及食肆堂食等安排不變，相關防疫規例橫跨至下月初。 另外，港府放寬疫苗接種計劃，持雙程證、並將會在香港逗留一段時間的內地居民，可由今起在辦公時間內帶同相關文件，前往郵政局，由職員協助預約打針。

【14:43】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為11,837宗。過去14天（5月14日至27日）累計報告20宗個案，包括五宗源頭不明本地個案和一宗可能本地個案。另外，今日初步確診個案則少於5宗。

【13:17】消息指，今天無新增個案，連續兩天沒有本地和輸入個案。

【12:26】食衞局表示，由於位於荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣站在火警中被燒毁，該流動採樣站暫時未能提供服務。有需要進行檢測的人士可轉往區內位於蕙荃體育館的社區檢測中心，該社區檢測中心今日仍有充足名額可供巿民預約或即場登記進行檢測。而食衞局及檢測服務承辦商現正安排流動採樣車到沙咀道遊樂場，預計該流動採樣站今日下午2時後可以恢復服務。

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