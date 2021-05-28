屯馬線｜延誤兩年半　陳帆︰6月27日全線通車　繁忙時間3分鐘一班

撰文： 鍾妍 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-28 13:20

屯馬線一期早於去年2月14日通車，早前有消息指，屯馬線最快可在下月底全線開通。運輸及房屋局局長陳帆今日宣布，屯馬線將於6月27日全線通車，兩個新車站宋皇臺站及土瓜灣站亦會於同日啟用。 翻查資料，港府與港鐵簽訂的委託協議，屯馬線全段原訂2018年12月通車，及後工程先後因宋皇臺站工地發現宋代古蹟，以及多個車站被爆出工程醜聞等原因延誤。屯馬線下月27日全線通車，即意味相關工程前後延誤近兩年半。

▼屯馬線新車站土瓜灣站▼

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陳帆表示，隨屯馬線全線通車，港鐵將會提供票價優惠，以及與其他公共交通營辦商提供轉乘優惠。新線經過多月嚴謹測試，機電署今早正式通知港鐵已滿足相關要求，過程中港鐵與港府合作，確保暢順。未來北環線通車後，會形成環形鐵路，會更便捷，至於新站通車出現票價「短貴長平」問題，相信靠未來票價調整機制處理票價時，可以逐漸得到處理。

至於沙中線餘下的東鐵過海段工程，陳帆表示，當局仍會監導港鐵追趕工程進度，「趕到幾多得幾多」。對於今次項目以「經營權模式」由港府出資，委託港鐵管理及施工，結果項目工程出現連串醜聞。他又說，港鐵追究責任態度明確，若項目有任何支出不屬港府範圍，港府不會支付；若港鐵有管理工程不完善致費用增加，港府亦會與港鐵磋商處理。

▼屯馬線新車站宋皇臺站▼

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港鐵︰票價會有競爭力

港鐵行政總裁金澤培表示，屯馬線全線通車後將成為港鐵網絡內最長的路線，港鐵在未來數星期會全力做準備。港鐵下午將另設記者會，介紹該線全線通車的運作及票務安排。他指，繁忙時間會每3分鐘一班車，亦會設「短程車」在繁忙時間，於繁忙路段接載乘客。

至於票價方面，金澤培說，港鐵希望具有競爭力，訂票價時除考慮市場水平，亦會考慮網絡效應。他強調，港鐵未有放棄東鐵過海段工程，會盡力追進度，「追到幾多日就幾多日」。

▼屯馬線紅磡站新月台▼

▼沙中線工程醜聞一覽▼