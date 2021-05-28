屯馬線．直播｜6月12及13日兩新站開放參觀　四車站車費有1元優惠

撰文： 鍾妍 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-28 16:23

屯馬線一期早於去年2月14日通車，早前有消息指，屯馬線最快可在下月底全線開通。運輸及房屋局局長陳帆今日（28日）宣布，屯馬線將於6月27日全線通車，兩個新車站宋皇臺站及土瓜灣站亦會於同日啟用。港鐵下午4時將開記者會交代通車安排，《香港01》將會直播。 翻查資料，港府與港鐵簽訂的委託協議，屯馬線全段原訂2018年12月通車，及後工程先後因宋皇臺站工地發現宋代古蹟，以及多個車站被爆出工程醜聞等原因延誤。屯馬線下月27日全線通車，即意味相關工程前後延誤近兩年半。陳帆形容，工程醜聞事件是整個鐵路項目管理上的「印記」。 港鐵行政總裁金澤培指，屯馬線全線通車，票價將訂於具競爭力水平，但承認可能部份路段票價會有「短貴長平」問題。屯馬線全線通車後，西鐵的名稱亦將走入歷史，列車將來往烏溪沙站駛到屯門站。金澤培又指，屯馬線全線通車後，繁忙時間服務每3分鐘一班車，亦會設有「短程車」在繁忙路段接載乘客。

▼屯馬線新車站土瓜灣站▼

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陳帆表示，屯馬線全線56公里，共設27個車站，包括土瓜灣站及宋皇臺站兩個新站，乘客將來可從烏溪沙直達屯門，沿線一共設6個轉車站，接駁東鐵線、觀塘線、東涌線，以及荃灣線。他表示，通車後有望紓緩東鐵線大圍站至九龍塘站的擠迫情況。他又稱，運輸署會加強宋皇臺站的接駁運輸，並留意其他公共交通的流量及需求，需要時作適當調整。

屯馬線一共有27站（港鐵圖片）

屯馬線由原有的西鐵線、馬鐵線及沙中線工程大圍至紅磡段組成。第一階段通車的大圍至啟德段加上馬鐵線，為現時的屯馬線一期。（港鐵圖片）

港鐵車務總監李家潤表示，屯馬線全線通車後，上午繁忙時間列車每3分鐘一班，下午繁忙時間為3分半鐘一班。鐵路服務帶入九龍城，設計車站時希望能突顯區內特色，包括有考古特色，其中宋皇臺站有位置展示工地發現的文物及會重置宋代古井；B出台亦可接駁九龍城一帶食肆及九龍城街市。至於土瓜灣站則有名為「家」的藝術作品，由區內街坊提供的物品及故事組成。

至於紅磡站方面，將來為東鐵線及屯馬線的轉線站，東鐵乘客要在屯馬線的新月台轉乘。在全線通車前一周，新月台會率先投入運作，西鐵6月20日會使用紅磡站新月台。土瓜灣站及宋皇臺站兩個新車站，會設有多款機械人協助站務，包括提示乘客緊握扶手，以及處理票務安排。

陳帆︰機電署今早正式通知港鐵已通過審批

陳帆表示，隨屯馬線全線通車，港鐵將會提供票價優惠，以及與其他公共交通營辦商提供轉乘優惠。他又稱，新線經過多月嚴謹測試，機電署今早正式通知港鐵已滿足相關要求，過程中港鐵與港府合作，確保暢順。

陳帆又稱，沙中線通車後，與未來的北環線會形成環形鐵路，屆時更便捷市民。至於新站通車部分路段可能出現票價「短貴長平」問題，他相信靠未來票價調整機制處理票價時，可以逐漸得到處理，並強調問題源於歷史遺留下來，當時西鐵及東鐵線的票價機制有異。

港鐵行政總裁金澤培（左）及運房局局長陳帆（右）（鍾妍攝）

▼屯馬線土瓜灣站內部設計曝光▼

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對於今次項目以「經營權模式」由港府出資，委託港鐵管理及施工，結果項目工程出現連串醜聞，陳帆表示確有不理想的地方，但不會就工程管理模式下判斷。他表示，現時正計劃興建的新鐵路線，均是以擁有權模式處理，因為與現有鐵路相關。

陳帆續指，日後如有新鐵路項目，是獨立於現有鐵路，不排除會公開招標引入競爭。他又說，政府向港鐵追究責任態度明確，若項目有任何支出不屬港府範圍，港府不會支付；若港鐵有管理工程不完善致費用增加，港府亦會與港鐵磋商處理。

▼屯馬線新車站宋皇臺站▼

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港鐵︰票價會有競爭力

港鐵行政總裁金澤培表示，屯馬線全線通車後將成為港鐵網絡內最長的路線，港鐵在未來數星期會全力做準備。港鐵下午將另設記者會，介紹該線全線通車的運作及票務安排。他指，繁忙時間會每3分鐘一班車，亦會設「短程車」在繁忙時間，於繁忙路段接載乘客。

至於票價方面，金澤培說，港鐵希望具有競爭力，訂票價時除考慮市場水平，亦會考慮網絡效應。他強調，港鐵未有放棄東鐵過海段工程，會盡力追進度，「追到幾多日就幾多日」。

陳帆亦多次被追問東鐵過海段的進度，他承認「今天見到有所延遲」，但不宣布延遲是源於態度及承擔問題，政府了解市民對通車有殷切冀盼，強調不會放棄目標，仍會追趕進度，「趕到幾多得幾多」。

▼屯馬線紅磡站新月台▼

屯馬線屬沙中線工程其中一部分，整項沙中線工程最新造價為915億元，當中主體工程較原計劃預算超支108億元。翻查資料，港府與港鐵簽訂的委託協議，屯馬線全段原訂2018年12月通車，不過工程期間先發現宋皇臺站工地有宋代古蹟，令工程至少滯後11個月，造價最少上調41億元；到2018年中，紅磡站工程被揭發涉嫌剪短鋼筋，土瓜灣站被揭工程商私自削走車站牆壁鋼筋，部份車站出現工程紀錄大量缺失。政府設獨立調查委員會徹查紅磡站事件，結果去年2月14日，屯馬線只能分段通車至啟德站。

▼沙中線工程醜聞一覽▼