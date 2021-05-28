撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-28 16:18

本港疫情緩和，但疫苗接種率低或再現反彈，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團為響應政府的接種疫苗計劃，今（28日）宣佈捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。有意參加抽獎的市民，須打齊兩針，並在9月1日或之前報名參加。

凱滙一個一房單位將成為大抽獎終極大獎，利誘香港市民打針。（資料圖片）

黃廷方慈善基金及華人置業集團宣佈，持有有效香港永久居民身分證並已打齊兩針的市民，將有機會參與抽獎贏取終極大獎，贏取觀塘凱滙一房住宅單位，該單位樓面面積約449平方呎，價值約1,080萬元。

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非永久居民也不用失望，所有永久和非永久居民，包括外傭和持工作簽證人士，亦有機會贏得由黃廷方慈善基金送出的20個獎項，全部為價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。參加者須於9月1日或之前登記，集團稍後會公布參加辦法和詳情。

信和集團副主席、黃廷方慈善基金董事黃永光表示，希望透過推出大抽獎活動，提高香港的疫苗接種率，強調社區疫苗接種是對抗大流行病的重要一環，藉此保護自己、親人、朋友和同事，但提醒參加者在打針前應先諮詢專業健康建議。