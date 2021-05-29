警察博物館藏大量殖民地警隊文物　5月31日關閉變警隊歷史中心

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-29 21:33

位於山頂甘道的警察博物館本月31日起關閉翻新，預料明年3月重開，博物館將會活化為一所警隊歷史文化中心，並增設互動元素和資訊科技特色。 香港警隊至今有177年歷史，博物館極具殖民地時期色彩，當中展示多張1940年代時任「一哥」的告示，包括規定警員執勤時要戴委任證、調查犯人時應提供基本人權等，奠定了警察守則。展品還包括英治時期皇家香港警察各色各樣的旗織、徽章及肩章等。 六七暴動是本港重要歷史事件之一，博物館展出時任警務處處長向平亂警員發出的通示——「腦筋勝於槍彈及暴力」，別具意義；展品中亦有罕見的右派文宣，以對抗左派及共產黨為目標，在港宣揚三民主義。活化後有何改變，拭目以待。

「上水之虎」掛館內 兩展覽廳以外准拍攝

警察博物館設展出警隊不同歷史圖片、歷史檔案、制服、裝備和文物等，重要展品包括1915年咬死兩名警員後被警隊射殺的「上水之虎」頭顱標本，除了三合會及毒品展覽廳，其餘展廳都可以拍照留念。

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警察博物館展示了多張1950至60年代告示。（余俊亮攝）

1940年代已規定執勤要展示委任證

在二戰重光後，歷任警察總監為整頓風氣，在1950至60年代就警員操守作出多項規定，博物館內展示了多張告示，包括禁止警員在執行警務工作時收取費用；便衣警員查辦當舖時，若對方要求，必須展示「委任證」（Warrant card），女偵查員更獲佩一枚身份證明銅章；及犯人在接受偵查或司法程序下，警員需提供基本的權利等，相關規例沿用至今。

警察博物館展示了多張1950至60年代告示，包括禁止警員在執行警務工作時收取費用，及必須展示「委任證」（Warrant card）。（余俊亮攝）

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曾引入印度「利地手杖」及用木彈平亂

現場亦有講解警察機動部隊的歷史，展示歷年裝備，例如曾引入印度警隊所用的「利地手杖」、鎮壓暴亂之用的木彈等，現時已經不再使用。展館同時掛有歷任「一哥」的照片、展出當年特務警察的臂章、回歸前警隊肩章及英國皇家香港警察的警徽等。

六七暴動時，警務處處長發出的通示「腦筋勝於槍彈及暴力」（Brains better than bullets and brute force），當年懸掛在前中央警署。（余俊亮攝）

六七暴亂平亂 一哥通示「腦筋勝於槍彈及暴力」

六七暴動時，警務處動用全港警員平亂，進行大規模驅散、鎮壓及拘捕，博物館展出時任警務處處長發出的通示，「腦筋勝於槍彈及暴力」（Brains better than bullets and brute force），當年懸掛在前中央警署。

館內亦展出了六七暴動時的右派文宣，當中名為「討毛救國聯軍廣東省第一縱隊」的組織，在一張張袖珍牛油紙上，用紅色墨水印了「想要擺脫牛馬不如的奴隸生活、就要大家參加討毛救國運動！」、「要想吃飽穿暖、過着家庭幸福生活、就要消滅共產主義、實行三民主義！」等字句。

明日為關閉前最後開放

警察博物館將於明日（30日，星期日）最後開放，開放時間為上午9時至下午5時，有興趣參觀市民可在金鐘或灣仔乘坐15號新巴，在山頂灣仔峽道站落車。