公共圖書館16本書疑下架：《釋放香港》、兩期《Breakazine!》等

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-29 13:27

港區國安法實施近一年，康文署去年以覆檢書籍內容為由將多本書籍下架，繼本月初再將6名作者的9本書籍下架後，目前另有16本書籍現已無法在圖書館館藏中找到，包括政治評論人鍾祖康的《來生不做中國人》、資深工程師黎廣德的《釋放香港》、前立法會議員黃毓民《予豈好辯哉》，以及季刊書誌《Breakazine!》兩期刊物等。 《香港01》正向康文署查詢。

《頭條網》今日（29日）報道指，康文署周四（27日）第三度因檢討是否違反《國安法》，即時將16本書籍下架。《香港01》正向康文署查詢。

記者今早（29日）在圖書館網頁搜尋，發現16本書籍已顯示為「沒有符合的檢索結果」，有關作者其他著書仍在列可供借閱，如彭志銘的《打橫嚟講》1及3仍供借閱；《Breakazine!》顯示有59項搜尋結果，仍擺放在館內架上，但第59期及第60期已無法搜尋，分別以「催淚香港」、「勇氣不滅—在極權時代直面恐懼」為主題。另外，只要涉及「公民抗命」字眼沒有任何藏書紀錄。

康文署去年7月以覆檢書籍內容會否違反《港區國安法》為由，將9本書籍從公共圖書館下架，包括六本由學者陳雲編寫的《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《身土不二》、《香港保衛戰》、《城邦主權論》及《香港遺民論》；前香港眾志秘書長黃之鋒的《我不是英雄》及《我不是細路 : 十八前後》；前立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》。

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至本月初，康文署證實，再有涉及6名作者的9本書籍，因內容可能違反國安法，故暫停借閱服務，包括港大學生會學苑編著的《香港民族論》；前立法會議員何俊仁的《我向霸權宣戰》；前立法會議員陳淑莊的《陳淑莊敏感地帶》；旅美華裔作家余杰的《卑賤的中國人》和《納粹中國》；時事評論員林匡正的《香港公民抗爭運動史－挫敗的三十年剖析》、《香港公民抗爭運動史II 中港對決》和《激進：香港進步民主運動史》；以及流亡德國華裔作家廖亦武的《這個帝國必須分裂》。