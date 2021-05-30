新冠肺炎・最新｜今日再度零確診　5宗較早前本地個案改列輸入

撰文： 勞敏儀 陳嘉慧 黃穎津 麥凱茵 胡家欣 黃詠榆 歐陽德浩 孔繁栩 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-30 15:15

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（29日）表示，第四波完結，亦預告第五波疫情一定會來襲，一定要嚴防，亦呼籲市民打疫苗。發展商送豪宅抽獎「谷針」，疫苗預約持續上升，昨日逾四萬人打針，聶德權稱人數破紀錄。 早前全港外傭第二次強制檢測限期，今日（30日）屆滿。

【15:15】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為11,838宗。中心又指，因應流行病學調查、臨床數據及基因排序分析結果，顯示個案11831、11833、11834、11835和11836較可能於抵港前已感染，中心已將該五宗個案分類修正為輸入個案。

【14:25】創新及科技局局長薛永恒在官方社交平台發表帖文指，「安心出行」將新增一項功能，市民日後可把個人的電子針卡紀錄儲存於程式內。另外，他指，政府自今年4月底起以「疫苗氣泡」為基礎，有條件地放寬社交距離措施後，「安心出行」流動應用程式下載量節節上升，最新下載量已突破439萬，若以香港接近750萬人口相比，數字幾近全港人口六成，而參與計劃公私營場地超過8萬8千個。

安心出行｜下載量破439萬 薛永恒：將新增儲存電子針卡功能

【14:10】消息指，政府將落實公務員「打針假」，接種新冠疫苗的公務員，每一針都可享有一天有薪假期。據悉，政府本周內會公布安排。

新冠疫苗︱消息：政府將落實公務員疫苗假期 每打一針放一日

新冠疫苗｜建築工人為開工接種 畀錢都要打：邊有咁好彩抽中豪宅

【13:26】為鼓勵市民接種新冠疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前宣布，捐出觀塘凱滙單位用作抽獎，昨日（29日）預約接種人數創新高。不過，西營盤中山公園體育館社區接種中心今（30日）早未見排隊人龍。有任職建造業市民表示，因工作需要，雖然擔心疫苗副作用但仍然選擇接種，又直言抽中單位的機會太微，「邊有咁好彩抽中」。另有外傭表示，為保障自己和僱主家庭，亦希望縮短將來回國行程的檢疫時間。

新冠疫苗︱林健鋒：商界擬提供針後婚配對套票 安排單身男女見面

【12:56】本地新冠疫苗接種率未如理想，政、商界各出奇謀「谷針」。信和集團及華人置業前日（28日）宣布送出觀塘豪宅凱匯、價值1,080萬元的高層一房單位作針後抽獎禮物後，兩款疫苗的接種預約即時飆升。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日（30日）於電視節目上表示，有商界朋友近日向其提出很多有創意的「谷針」方式，其中有人建議，向已接種疫苗的男女提供「婚姻配對套票」，替他們安排見面。

對於商界推出各項抽獎鼓勵接種疫苗，林健鋒指獎品有噱頭，有助推動疫苗接種率，不希望外界以「貪」字去形容抽獎計劃。

外傭二次強制檢測尾班車 有外傭稱上次排4小時 今日人龍消失

【12:44】外傭第二次強制檢測限期今日（30日）屆滿，有數十名外傭趕在死線前來到位於銅鑼灣維多利亞公園的檢測站進行採樣。檢測站人流相對日前較為冷清，有外傭表示上次檢測連同排隊用時約4小時，今日不用排隊，對此感到開心。 有外傭已接種新冠疫苗；有人則仍持觀望態度，對日前出現有外傭接種疫苗後死亡個案感到憂慮。

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【12:08】消息稱，今日沒有新增確診個案。

張建宗：疫苗接種率低令人擔心 地產商送樓鼓勵打針值得肯定

【09:01】本港連續36日本地零確診，有專家料第四波疫情已完結。政務司司長張建宗今日（30日）在網誌表示，根據不同國家和地區的經驗，以及香港鄰近地區的實際情況，現時疫情仍嚴峻、變種病毒肆虐和出現疫情反彈的地方都是疫苗接種率較低，故認為以香港目前不足20%的低接種率，情況令人非常擔心。

▼5月28日信和與華置公布打疫苗抽豪宅凱滙▼

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新冠疫苗｜單日逾4萬人打針 聶德權表示破紀錄 另16人不適

袁國勇：必爆第五波疫情 倡六招應對 不再停課停業

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陳肇始：疫情大致清零 籲打針防第5波 聶德權：疫苗尚有200萬劑

檢測商失誤遺漏最後採樣 酒店檢疫人士困多半日致錯過面試機會

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月29日)▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

▼5月24日起各級學校可全面半日面授▼

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▼八間資助大學接種新冠疫苗措施▼

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▼5月26日 月食現「超級血月」▼

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▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼

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▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼