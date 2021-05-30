土地註册處每年處理50萬份契　設高速掃描器每分鐘可掃描逾百頁

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-30 11:43

發展局局長黃偉綸今日（30日）在網誌介紹土地註册處的樓契註册程序。有土地註册主任分享指，現時中央影像處理中心有四部高速掃描器，每部每分鐘掃描百多頁的契，亦可以調較不同模式掃描彩色圖則。 此外，原本位於沙田的中央影像處理中心去年10月已搬往金鐘道政府合署，令影像處理程序與收契和註册程序，可在同一辦事處進行，不但節省把契來回送往兩個辦事處所需的時間及運作成本，也有助縮短整個註册流程時間。

已完成註册的契，會送到土地註册處的中央影像處理中心，以先進的影像處理方式儲存在電腦系統內。現時中央影像處理中心有四部高速掃描器，每部每分鐘掃描百多頁的契。（黃偉綸網誌）

在註冊過程中，律師行先將契連同一份註册摘要及註册費，交到收契櫃位辦理註册。註册組會把收到的註册摘要上所載錄的主要資料，即日輸入電腦系統；翌日，這些契的資料，包括文書性質、日期和涉及的金額，會顯示在相關物業的土地登記册「等待註册的契約」一欄內，讓市民和處理物業交易的業界人士，如律師行、銀行、地產代理等，於網上或各查册中心查閱。

其後註册組會審閱契和相關的註册摘要，確保它們符合《土地註册條例》及《土地註册規例》的規定才完成註册，並會更新有關物業的土地登記册。已完成註册的契，會送到土地註册處的中央影像處理中心，以先進的影像處理方式儲存在電腦系統內，方便市民於網上或親臨各查册中心訂購相關的影像處理副本。

律師行會將契連同一份註册摘要，交到收契櫃位辦理註册。註册組同事會把註册摘要上所載錄的主要資料，即日輸入電腦系統。（黃偉綸網誌）

每年平均處理50萬份契

現時土地註册處每年平均處理約50萬份契，當中大部分與物業買賣有關，如買賣合約、轉讓契約、按揭等。土地註册處二級土地註册主任翁翱表示，備存土地登記册供市民查閱的目的，是防止秘密及有欺詐成分的物業轉易；已註册的契較未經註册或在其後註册的契享有優先權；經註册後，有關的物業權益會記錄在土地登記册上。

透過土地查册，準買家可以知道物業的註册業主和產權負擔，例如未贖回的按揭、屋宇修葺命令等，有助保障他們權益。