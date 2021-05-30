外傭二次強制檢測尾班車　有外傭稱上次排4小時　今日人龍消失

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-30 12:54

外傭第二次強制檢測限期今日（30日）屆滿，有數十名外傭趕在死線前來到位於銅鑼灣維多利亞公園的檢測站進行採樣。檢測站人流相對日前較為冷清，有外傭表示上次檢測連同排隊用時約4小時，今日不用排隊，對此感到開心。 有外傭已接種新冠疫苗；有人則仍持觀望態度，對日前出現有外傭接種疫苗後死亡個案感到憂慮。

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經風險評估和考慮到外傭需要照顧長者和兒童，政府認為因應涉及N501Y變異病毒株的群組個案，要求外傭接受第二次強制檢測屬較保險做法。今日是外傭二次檢測最後一天，記者早上10時到位於維多利亞公園的檢測站視察，現場人流不多，約有30餘名外傭排隊，而在檢測站開始運作後的半小時內，人龍便已被消化，其後到場外傭可直接檢測，毋須排隊。

外傭第二次強制檢測限期今日屆滿。 （黃舒慧攝）

上次排隊4小時今日直接採樣 外傭憂接種疫苗事故

印傭Tri Andari指，上一次檢測相當多人排隊，她當日早上8時到達檢測站，到中午12時才能採樣，用時約有4小時。而今日她來到位於維園的檢測站，發現毋須排隊便能直接檢測。「幾開心，唔使排隊。」Tri Andari又對安排感到相當滿意，認為檢測可保障自己身體健康，而她亦已在僱主安排下，接種復必泰疫苗。

同樣來自印尼的Tutiani Poiman則於今早9時半便來到檢測站，她稱數周前，她於工作天進行檢測，當時她排隊約20分鐘才能採樣，故今天她特地提早前來排隊，稱：「驚多人，早啲到做完安樂嘛！」被問及會否接種疫苗，Tutiani Poiman稱僱主沒有要求，故她仍在觀望，坦言對有人在接種疫苗後死亡感到擔心，「見到走咗嘅人驚驚地」。對於港府早前擬要求續約外傭打針，她則表示如政府要求，她仍會接種疫苗。

Loisa則對政府安排外傭進行強制檢測感到相當滿意，稱：「唔該晒你哋！檢測可以知身體係咪健康，唔洗擔心咁多，可以知多啲嘛。」（黃舒慧攝）

外傭感謝政府安排強制檢測

印傭Loisa則對政府安排外傭進行強制檢測感到相當滿意，稱：「檢測可以知身體係咪健康，唔使擔心咁多，可以知多啲嘛。」又指她原本假日會到教會禮拜，現改為檢測，亦沒有耽擱太多時間。鑑於上次檢測人流多，排隊需1.5小時，Loisa特地等到二次檢測的最後一天才採樣，認為會「少人啲，唔使等咁耐」，對於整體檢測安排，她則笑稱：「唔使排隊最好，排隊真係好熱！」