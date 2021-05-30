檢疫酒店｜空房激減港人回家難　有酒店檢疫21日索7萬仍一房難求

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-05-30 18:14

政府早前收緊抵港檢疫安排，最多須在指定酒店檢疫21日，令酒店房間供應十分緊張。不少打算回港的港人在網上呻，近日無法預約近期的酒店檢疫房間，即使願意配合港府一切要求，但因酒店房供應問題而遲遲未能起行，網上分享時也顯得氣憤又心急。 記者隨機查詢15間檢疫酒店房間的供應情況，大部分回覆指最快7月初才有房間，職員也透露近期預約情況「好誇張」，估計部分與留學生放暑假回港有關。其中收費較貴的香港置地文華東方酒店，普通單人客房每晚索價逾3,600元，檢疫21日要支付超過7.6萬元，但職員透露最快7月中才有空房出租。 《香港01》正向政府查詢檢疫酒店安排情況。

政府按照「疫苗氣泡」概念，調整已完成接種新冠疫苗來港人士的登機、檢疫及檢測安排，在指定檢疫酒店強制檢疫期由7天至21日不等。食物及衞生局本月20日亦公布第四輪指定檢疫酒店名單，涵蓋31間酒店，提供約8,500間不同種類和價格的酒店房，合約期由6月20日至8月31日。

近日不少準備回港的人士在社交平台群組大吐苦水，指因家中有急事必須回港，願意接受檢測、願意配合自費在酒店檢疫指定日數，但發現檢疫酒店房間預約爆滿，一房難求不能回來，呼籲透過電話、電郵等方式，要求政府回應。

港人撲酒店房頻撲空

群組中有不少市民有相同經歷，當中包括在加拿大讀大學的李先生。他表示，2019年9月至今一直留在當地，近期因有家人患病住院，希望返港探望，故急訂6月4日機票，一個多星期前突被取消航班，調至6月1日。

他說，直至新一輪檢疫酒店名單公布，他才能預訂房間，豈料供應十分緊張，無法預訂6月大部分日子800元或以下一晚的酒店房，最快也要等到6月底，未能趕及7月初完成檢疫趕往探望，目前只能繼續留意房間供應，最壞打算是改為視像見面。

市民：政府無統一系統預訂房間

李先生說，即使已接種疫苗，仍要在指定檢疫酒店強制檢疫14日，本身沒有打算暑假回來，但為了家人，也不得不回來，其後要趕在9月回加拿大上課。他沒有想過酒店房間預訂情況如此誇張，而政府的支援也不足，沒有統一系統協助預訂，要靠自己及家人逐間酒店打電話查詢，對此感失望。

多間檢疫酒店6月無空房

記者以顧客身分，隨機在官網及電話查詢其中15間指定檢疫酒店，了解其房間供應。大部分酒店職員回覆指，6月已沒有房間可選，最快要等到7月初至中，少部分稱6月底有極少量房間。

以香港遠東絲麗酒店及香港海景絲麗酒店為例，每日房價最平498元，最快6月26日有房，但職員提醒房間只有約100平方呎，未必有窗；即使有窗，也採用磨砂玻璃。而香港嘉里酒店最快6月30日有房，如當日起檢疫21日，目前只剩下最後一間。

較貴價的香港置地文華東方酒店，普通單人客房每晚索價逾3,600元，檢疫21日要支付超過7.6萬元，職員透露最快7月中才有房。（官網圖片）

較貴價的香港置地文華東方酒店檢疫房間，普通單人客房一晚索價3,630元，倘檢疫21日，則要花費逾7.6萬元，但6月已滿額，最快7月中才有房間供應。有職員坦言「之前預約無咁緊張，但暑假好多人返來，所以又緊張咗。」至於富豪機場酒店，職員也表示，最快7月8日才有房間供應，直言「好誇張」，估計與英國學生放暑假有關。