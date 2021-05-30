警隊博物館關閉翻新　增嚴重罪案展覽廳展示佔中及反修例事件

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-30 19:25

警隊博物館翻新活化前，今日（30日）最後一日開放，預計明年3月重開。警方將斥資數百萬元為博物館設置新科技，並增設「嚴重罪案展覽廳」，會考慮加入2014年佔領中環元素，至於2019年反修例風波，則需待案件審結才能展出證物。 警隊博物館館長鄭俊德表示，警隊177年歷史中有逾150年屬英治時期，「唔能夠切斷抽離」，保證一定保留英殖文物，包括「上水之虎」頭顱標本。館方又透露，將會展出一些未曝光文物，例如一個世紀前，在宵禁令下由警隊發出的「行街紙」。

警隊博物館5月30日最後一日開放，將翻新活化，預計明年3月重開，有不少市民參觀。（張浩維攝）

接待室將變60、70年代報案室

警隊博物館在過去32年間，錄得超過170萬人次參觀。活化計劃下，一條通往博物館的55級「長命樓梯」將會打造成世紀足跡，增加壁畫變成「打卡」點，館內入口處接待室將打造成上世紀60、70年代的警署報案室接待處。

博物館將斥資數百萬元館添置科技配合展覽，並將舊有照片製成視頻及數碼相片，部分特式展品亦將配以語音導航等功能。專題展覽廳會設置電視牆，讓訪客挑選想觀看的相片。

+ 24 + 24 + 24

待反修例風波案件完結展出證物

博物館走廊加設「虛擬時間軸」，勾畫177年的警隊發展歷史，並加入一幅懷勉牆，詳列多年來369名殉職警隊人員及真實故事。

博館物另增設嚴重罪案展覽廳，呈現重大案件。香港警察學院研究中心主管林穎聰警司透露，會考慮加入2014年佔中元素，而2019年反修例風波由於是近年事件，需要時間浸澱，要待相關案件審結，才能展出證物。

館長：殖民時代係歷史一部份

外界關注翻失後或失去殖民展品，警隊博物館館長鄭俊德表示，警隊有逾150年歷史屬英治時期，「殖民時代係歷史一部份，唔可能無咗，唔能夠切斷抽離。」現時有約八成展品都是回歸前文物，「唔能夠97後多，前面就縮少。」而現時展出的上水老虎頭顱標本、六七暴動右派反共文宣等具歷史意義的重要展品亦可望保留。

將展示宵禁令下「行街紙」

館方透露，活化後會展出有逾百年歷史、在宵禁令下由警隊發出的「行街紙」、由警隊發出的身份證、及一些珍貴照片。

警隊博物館位於山頂甘道27號，前身是舊灣仔峽警署，1939年落成。及至1987年展開經過一年多的修復工作後，於1988年11月25日正式對外開放。展覧廳內可使用的實際面積約2,700平方呎。直至2009年再作修復，2010年再次對外開放。