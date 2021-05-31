新冠肺炎・最新｜增4宗輸入個案　灣仔警署警員初步確診

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 黃詠榆 林穎嫺 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-31 18:17

本港新冠肺炎第四波抗疫半年終完結，但剛現「清零」局面後，廣東及台灣爆發變種病毒疫情，港大微生物學系講座教授袁國勇預警第五波必然來襲。 衞生防護中心公布本港新增4宗確診個案，全部為輸入個案，其中一名40歲男子4月18日由印度來港，完成檢疫後返回葵涌葵盛東邨盛富樓居所，近日因其他病入院，最後發現抗體呈陽性。 此外，一名35歲灣仔警署男警員，亦初步確診，他居住的油美苑淮美閣會納入強制檢測公告。

【18:06】澳門政府表示，香港最少14日沒有出現本地個案，才有條件與澳門恢復通關。

【17:40】睿智金融集團宣布，為回應政府的接種疫苗計劃，將捐出價值150萬港幣的上海實業環境（股票代碼0807.hk）股票，以抽奬形式（15 個名額）送予已接種新冠疫苗的香港居民。

睿智金融送150萬上海實業環境股票「谷針」 9月1日前接種可參加

【17:30】政府今日（31日）下午於盛富樓對出空地，設置流動採樣站，有逾百人打蛇餅排隊輪候檢測，當中包括長者、孕婦，有輪候人士稱等了約1小時，才完成檢測。該區區議員周偉雄指，一早已接獲近60宗查詢，不少街坊感到十分憂慮，「成朝電話未停過」，促政府盡快解釋清楚個案詳情，釋除街坊疑慮。

印度返港居民檢疫完返葵盛東邨初確診 盛富樓百人打蛇餅排隊檢測

【17:20】衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增4宗確診個案，至今本港個案累計11,842宗。

新增個案包括一宗涉及一名40歲男病人（個案編號：11842），他是4月19日公布一宗輸入個案(個案編號：11693)的同行人士。他於4月18日從印度抵港，被列為個案11693的緊密接觸者，於4月18日至5月9日期間在竹篙灣檢疫中心進行檢疫。他完成檢疫後居住於葵涌葵盛東邨盛富樓。

他於5月13日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性。他於5月29日因其他病患入住瑪嘉烈醫院，其病毒檢測為不確定，其後對病毒抗體測試結果為陽性。此外，中心正調查一宗初步確診個案，個案涉及一名35歲男警員，他居住於油塘油美苑淮美閣。他於5月28日出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，並於5月29日向一名私家醫生求醫。他於5月30日遞交深喉唾液樣本並呈陽性反應。他於灣仔軍器廠街1號灣仔警區及灣仔分區警署工作。中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

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初確診35歲男警駐守灣仔警署 居油美苑淮美閣 兩地點強制檢測

駐守灣仔35歲男警初確診 上周六發病今早仍上班 報案室運作如常

【15:09】新冠肺炎第四波疫情完結，不過警方指，今日（31日）有一名35歲男警員初步確診，他駐守灣仔軍裝巡邏小隊。他於上周六（29日）身體不適，惟於今日仍有上班。警隊消息透露，他今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

警方指，一名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警初步確診，他於5月29日因身體不適到一所私家診所求醫，並獲安排接受病毒檢測，並於今日初步確診。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為5月31日。警隊消息透露，初步確診的警務人員駐守灣仔警署，今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

【13:55】警隊消息透露，初步確診警務人員駐守灣仔警署，隸屬巡邏小隊，今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

【13:43】消息：今有一宗無源頭初步確診，患者為警務人員。據了解，該名警務人員於灣仔警署上班。另外，食衞局深夜公布，葵盛東邨盛富樓一名居民初步確診，患者於4月中由印度返港，本月9日完成酒店21日檢疫回家，料衞生防護中心今日（31日）公布詳情，關鍵是患者是帶變種病毒，以及推斷是在印度或本地感染。

何栢良建議若七成公務員打針免減人工 放寬限聚只限已接種疫苗者

【10:46】有傳政府將會為公務員每接種一劑疫苗提供一日有薪假期，以提供打針誘因。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（31日）在電台節目中建議，政府應提供更大誘因予市民接種疫苗，舉例指現時公務員或需減人工，可考慮若有7成公務員接種疫苗就改為凍薪。



何亦指，本港社交距離措施只能針對已接種疫苗市民可獲放寬，自稱不適合接種疫苗人士亦不獲豁免，指「三高」或長期病不宜接種的說法是「大錯特錯」，全港應有99%合資格人士適合接種。

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，限聚措施放寬應只限已接種疫苗人士。（資料圖片／黃舒慧攝）

袁國勇：備孕女士都應打針 政府解說不足令針後死亡錯誤說法廣傳

【09:52】港大微生物學系講座教授袁國勇早前指第4波疫情應已完結，但相信第5波疫情好大機會出現，要防止出現。他今日（31日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，香港情勢隨時有變，或在秋冬再有爆發，指現時已在機場試行入境人士抽血驗抗體的做法，防止輸入個案。他認為，港人需要接種疫苗，但打針引致死亡的錯誤印象深入民心，要「揼石仔」為市民解說，稱若現時無打第一代疫苗，不會可以打第二代。

接種率低於兩成 崔俊明：政府未來購疫苗量可減半 倡引國藥疫苗

【09:13】本港接種新冠肺炎疫苗氣氛冷淡，至今接種率未達兩成。政府早前指若疫苗用不完，會考慮交由世衞再捐給其他國家。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（31日）於港台節目《千鿋年代》指，政府明年再購入第二代疫苗時，認為購買數量可減半，亦建議政府考慮改為購入國藥生產的滅活疫苗，指其數據似乎較科興多，亦已獲世衞承認。

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疫苗FAQ｜打針會殺精、復必泰致癌？醫生逐一擊破關於疫苗的迷思

【08:00】本港新冠疫苗接種計劃展開逾3個月，超過130萬名市民已打第一針，約95萬名市民已打完兩針。不少市民身患毛病，仍未確定其身體狀況是否適合接種新冠疫苗，造成廣泛「疫苗猶豫」現象。《香港01》請教家庭醫生林永和及陳念德，解答奇難雜症病人是否適合打針，並解釋如何為之控制好病情。

Q：聽說打疫苗後會令精子死亡，導致不能生育，是真的嗎？

Q：我很容易敏感，接種疫苗是否會令到濕疹、皮膚敏感或鼻敏感發作？

Q：曾有醫生說打復必泰疫苗會致癌，是真的嗎？

(點擊上述連結看答案)

家庭醫生林永和。（資料圖片／鍾偉德攝）

檢疫酒店｜一房難求 食衞局與業界商啟用1700間後備房間應急

【00:54】政府早前收緊抵港檢疫安排，最多須在指定酒店檢疫21日，令酒店房間供應十分緊張。不少打算回港的港人在網上呻，近日無法預約近期的酒店檢疫房間；超貴價的檢疫酒店香港置地文華東方酒店，普通單人客房每晚索價逾3,600元，檢疫21日要支付超過7.6萬元，但職員透露最快7月中才有空房出租。



食物及衞生局承認現時預約酒店情況較緊張，但部分檢疫酒店仍有房間可供6月及7月份預訂；部分有後備房間的第三輪檢疫酒店，將開放這些房間供預約，令總數將可增1,700間至一萬間，比現時多20%。

強制檢測｜4月中印度返港居民回家後初確診 葵盛東邨盛富樓強檢

【00:01】本港新冠肺炎疫情達到「清零」之際，再度有外國返港居民在完成酒店檢疫，返回社區後染疫。食物及衞生局周日(30日)深夜公布強制檢測公告時，披露周日一宗在港初步確診個案，患者4月中從印度回港，居於葵盛東邨盛富樓，依公告推算，患者21日酒店檢疫期後，在5月9日回家，相距三周初步確診，盛富樓居民、訪客及工作人員最遲本周三（6月2日）須完成檢測。

一名4月中從印度回港人士初步確診，居葵涌葵盛東邨盛富樓。（資料圖片／林振華攝）

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