新冠肺炎・最新｜消息：增一宗無源頭初確診　為灣仔報案室警員

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 黃詠榆 林穎嫺 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-31 14:11

本港新冠肺炎第四波抗疫半年終完結，但剛現「清零」局面後，廣東及台灣爆發變種病毒疫情，港大微生物學系講座教授袁國勇預警第五波必然來襲，話音剛落，本港外防輸入再次失守。食衞局深夜公布，葵盛東邨盛富樓一名居民初步確診，患者於4月中由印度返港，本月9日完成酒店21日檢疫回家，料衞生防護中心今日（31日）公布詳情，關鍵是患者是帶變種病毒，以及推斷是在印度或本地感染。 此外，據消息透露，政府落實讓公務員享有新冠疫苗假期，每接種一劑，可獲一日有薪假期，最快本周內公布安排。

【13:55】警隊消息透露，初步確診警務人員駐守灣仔警署，隸屬巡邏小隊，今早在報案室如常上班，期間收到通知初步確診。

【13:43】消息：今有一宗無源頭初步確診，患者為警務人員。據了解，該名警務人員於灣仔警署上班。另外，食衞局深夜公布，葵盛東邨盛富樓一名居民初步確診，患者於4月中由印度返港，本月9日完成酒店21日檢疫回家，料衞生防護中心今日（31日）公布詳情，關鍵是患者是帶變種病毒，以及推斷是在印度或本地感染。

何栢良建議若七成公務員打針免減人工 放寬限聚只限已接種疫苗者

【10:46】有傳政府將會為公務員每接種一劑疫苗提供一日有薪假期，以提供打針誘因。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（31日）在電台節目中建議，政府應提供更大誘因予市民接種疫苗，舉例指現時公務員或需減人工，可考慮若有7成公務員接種疫苗就改為凍薪。



何亦指，本港社交距離措施只能針對已接種疫苗市民可獲放寬，自稱不適合接種疫苗人士亦不獲豁免，指「三高」或長期病不宜接種的說法是「大錯特錯」，全港應有99%合資格人士適合接種。

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，限聚措施放寬應只限已接種疫苗人士。（資料圖片／黃舒慧攝）

袁國勇：備孕女士都應打針 政府解說不足令針後死亡錯誤說法廣傳

【09:52】港大微生物學系講座教授袁國勇早前指第4波疫情應已完結，但相信第5波疫情好大機會出現，要防止出現。他今日（31日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，香港情勢隨時有變，或在秋冬再有爆發，指現時已在機場試行入境人士抽血驗抗體的做法，防止輸入個案。他認為，港人需要接種疫苗，但打針引致死亡的錯誤印象深入民心，要「揼石仔」為市民解說，稱若現時無打第一代疫苗，不會可以打第二代。

接種率低於兩成 崔俊明：政府未來購疫苗量可減半 倡引國藥疫苗

【09:13】本港接種新冠肺炎疫苗氣氛冷淡，至今接種率未達兩成。政府早前指若疫苗用不完，會考慮交由世衞再捐給其他國家。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（31日）於港台節目《千鿋年代》指，政府明年再購入第二代疫苗時，認為購買數量可減半，亦建議政府考慮改為購入國藥生產的滅活疫苗，指其數據似乎較科興多，亦已獲世衞承認。

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疫苗FAQ｜打針會殺精、復必泰致癌？醫生逐一擊破關於疫苗的迷思

【08:00】本港新冠疫苗接種計劃展開逾3個月，超過130萬名市民已打第一針，約95萬名市民已打完兩針。不少市民身患毛病，仍未確定其身體狀況是否適合接種新冠疫苗，造成廣泛「疫苗猶豫」現象。《香港01》請教家庭醫生林永和及陳念德，解答奇難雜症病人是否適合打針，並解釋如何為之控制好病情。

Q：聽說打疫苗後會令精子死亡，導致不能生育，是真的嗎？

Q：我很容易敏感，接種疫苗是否會令到濕疹、皮膚敏感或鼻敏感發作？

Q：曾有醫生說打復必泰疫苗會致癌，是真的嗎？

(點擊上述連結看答案)

家庭醫生林永和。（資料圖片／鍾偉德攝）

檢疫酒店｜一房難求 食衞局與業界商啟用1700間後備房間應急

【00:54】政府早前收緊抵港檢疫安排，最多須在指定酒店檢疫21日，令酒店房間供應十分緊張。不少打算回港的港人在網上呻，近日無法預約近期的酒店檢疫房間；超貴價的檢疫酒店香港置地文華東方酒店，普通單人客房每晚索價逾3,600元，檢疫21日要支付超過7.6萬元，但職員透露最快7月中才有空房出租。



食物及衞生局承認現時預約酒店情況較緊張，但部分檢疫酒店仍有房間可供6月及7月份預訂；部分有後備房間的第三輪檢疫酒店，將開放這些房間供預約，令總數將可增1,700間至一萬間，比現時多20%。

強制檢測｜4月中印度返港居民回家後初確診 葵盛東邨盛富樓強檢

【00:01】本港新冠肺炎疫情達到「清零」之際，再度有外國返港居民在完成酒店檢疫，返回社區後染疫。食物及衞生局周日(30日)深夜公布強制檢測公告時，披露周日一宗在港初步確診個案，患者4月中從印度回港，居於葵盛東邨盛富樓，依公告推算，患者21日酒店檢疫期後，在5月9日回家，相距三周初步確診，盛富樓居民、訪客及工作人員最遲本周三（6月2日）須完成檢測。

一名4月中從印度回港人士初步確診，居葵涌葵盛東邨盛富樓。（資料圖片／林振華攝）

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