35+初選案．最新｜47被告再訊　控方要求押至7月　9被告再申保釋

撰文： 陳家怡 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-31 15:48

47名民主派人士因去年組織和參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中11人早前獲准保釋，36人還柙已3個月。案件將於今（31日）於西九龍法院再提訊。雖然聆訊下午進行，但早上9時許，已有數十軍裝警員和警車在法院外戒備，現場設置帳篷和拉起橙帶。超過30名市民在法院內輪候旁聽，部份清晨已到達法院。控方要求案件押後至7月8日再提訊，以便處理轉介高院的交付審訊程序。另有9名被告將於明及後天再作保釋申請。

9被告明及後天再申請保釋

下午3時許，各被告相繼進入犯人欄，他們向公眾席張望，岑子杰、毛孟靜等人揮手。控方開庭即提出將案押後至7月8日作提訊日作交付審訊程序(return day)。

根據司法機構網頁，法庭將於6月1及2日處理其中9名被告的保釋申請，包括：劉澤鋒、鍾錦麟、吳政亨、吳敏兒、余慧明、譚凱邦、陳志全、范國威及王百羽。

民主黨前主席劉慧卿排隊旁聽，她指多名被告被還柙至今已有數月，認為應讓他們保釋再慢慢查。(陳家怡攝)

劉慧卿指眾被告被還柙多月好過份

中午時份獲准保釋的鄭達鴻、彭卓棋、李予信等相繼到達法院，梁國雄妻子陳寶瑩、張可森妻子等親屬亦有前來旁聽。現場過百名市民在法院地下輪候。民主黨前主席劉慧卿排隊旁聽，對於多名被告還柙數個月至今，她認為很過分，指應要公道，讓他們保釋外出再「慢慢查到夠」。至於今年六四集會，她表示同意親密戰友何俊仁所說的要悼念，指民主運動一定要繼續，要用勇氣、智慧及承擔繼續做。她比喻「全港都是維園」，認為市民「有自己方法去做」。

各被告到庭的情況。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

多名泛民人士到庭旁聽

其餘獲准保釋的被告，包括林景楠、施德來、呂志恆、楊雪盈及何啟明等，下午2時許亦相繼到庭。此外，鄺俊宇、陳淑莊及吳靄儀亦先後抵達。大批市民排隊輪候入場旁聽，有男子舉起五一手勢。

是次聆訊，正庭設有47個親屬席及6個記者席，另開兩個法庭和法庭延伸區直播聆訊。

47名被告中，只有11名被告獲准保釋，36人已被還柙3個月。這段期間，眾被告中共有26人宣布退出政壇、辭去區議員職或所屬單位職務。

47名被告及他們的最新狀況。(詳看下圖)

+ 41 + 41 + 41

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

案件編號：WKCC813/2021

11名獲准保釋的被告。(詳看下圖)