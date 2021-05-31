35+初選案｜47被告下午再訊　36人還柙3月將押上庭　數十警員戒備

社會新聞
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47名民主派人士因去年組織和參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中11人早前獲准保釋，36人還柙已3個月。案件將於今（31日）於西九龍法院再提訊。雖然聆訊下午進行，但早上9時許，已有數十軍裝警員和警車在法院外戒備，現場設置帳篷和拉起橙帶。超過30名市民在法院內輪候旁聽，部份清晨已到達法院。是次聆訊，正庭設有47個親屬席及6個記者席，另開兩個法庭和法庭延伸區直播聆訊。

今早9時許，已有數十名警員在西九龍法院外戒備，並設有帳篷及拉上橙帶。(陳家怡攝)

47名被告中，只有11名被告獲准保釋，36人已被還柙3個月。這段期間，眾被告中共有26人宣布退出政壇、辭去區議員職或所屬單位職務。47名被告及他們的最新狀況。(詳看下圖)

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47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

案件編號：WKCC813/2021

11名獲准保釋的被告。(詳看下圖)

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