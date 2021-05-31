理大研新型納米材料增免疫治療效果　實時監測腫瘤發展

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-31 14:09

癌症是本港頭號殺手，但傳統手術、化療或放射治療均未能達致精準治療，對人體副作用亦大。理工大學最新研究以彷生納米材料作為載體，以免疫療法及光熱治療的協同效應，改善癌症治療效果，並可實時追蹤腫瘤發展及治療過程。

盧煒森介紹，團隊採用超薄納米材料，上面附載用於免疫治療的抗PD-1多肽（APP）。（陳嘉慧攝）

理大應用生物及化學科技學系盧煒森博士介紹，團隊採用超薄納米材料，上面附載用於免疫治療的抗PD-1多肽（APP），APP可防止腫瘤細胞抑制免疫系統的活化功能，免疫系統便可發揮正常功能，攻擊癌細胞，達致免疫治療效果；而納米片外亦包有由實驗室培植的腫瘤細胞膜，形成具標靶性的彷生納米材料，只需經靜脈注射，便可聚集於腫瘤位置。

盧續指，團隊所選用納米材料為鐵磷硒，本身具備光熱轉換效能，在近紅外線雷射照射下產生熱能，將癌細胞殺死，並可進一步激化免疫細胞，達到光熱療法的效果。他補充，光熱治療是新興技術，現時未有在臨床使用，他期望今次研究可進一步推進相關療法的應用。

現時癌症治療趨向診療一體化，他表示，鐵磷硒三種材料有三種成像功能，包括磁力共振（MRI）、光聲成像和光熱成像，有助追蹤納米材料，監測腫瘤發展及治療過程。

谷艷娟稱，今次研究的納米材料適合用於治療淺層癌症，如結腸癌、乳腺癌及子宮頸癌，未來將進一步研究納米材料長期應用於人體的安全性，期望在五年後開始臨床測試。（陳嘉慧攝）

治療效果研究方面，理大應用生物及化學科技學系科學主任谷艷娟博士指，團隊早前對一批有皮下結腸癌的小鼠進行實驗，結果發現，在25天治療後，腫瘤體積縮小至原來的五分之一，小鼠傳活率比起對照組提高三倍，且未發現小鼠其他器官有明顯損傷。

谷艷娟稱，今次研究的納米材料適合用於治療淺層癌症，如結腸癌、乳腺癌及子宮頸癌，未來將進一步研究納米材料長期應用於人體的安全性，期望在五年後開始臨床測試。她指，納米材料的研發和生產成本都較現有標靶藥物等治癌方法低，預料新技術可減治療費用；今次研究經費約200萬元，由理大及政府資助。