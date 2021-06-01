新冠肺炎・最新｜8人周一打疫苗後送院　當局停止披露副作用詳情

撰文： 陳淑霞 王潔恩 鍾妍 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-01 22:23

本港第四波疫情歷經大半年終完結，由4月23日錄得最後一宗源頭不明個案後，衞生署又修訂數名患者為輸入個案，並調查有確診者樣本受污染後，至昨日（5月31日）本地無源頭不明個案，累計有38日。不過一名35歲灣仔警署男警員昨初步確診，源頭不明，恐會紀錄「斷纜」，與粵澳通關又無期。

港府推出多項「谷針」新招，政府僱員在8月底前，每接種一劑疫苗，可享「疫苗假期」一天；已打針人士光顧食肆及酒吧等，將獲放寬同枱人數及用膳時間。與此同時，港府亦公布，未打針市民將有一系列限制，同時亦預告，倘第五波疫情來襲時，會研究限制相關人士進入食肆、學校、戲院等高風險場地。

【22:00】政府公布疫苗接種96日以來，累計1,399,300人已接種第一劑疫苗，當中1,034,700人已打第二劑；截至今晚8時的過去24小時，共有約33,500人接種了疫苗，分別16,800人打科興疫苗、16,700人打復必泰疫苗。另有47,600人預約了接種時間。

當局公布昨日（5月31日）共有8宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，2人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。由今晚開始，當局已停止披露各人副作用詳情。

【21:53】食物及衞生局公布，就降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲的審批進度，衞生署於5月29日收到復星醫藥提交有關的申請以及相關的第三期臨床研究數據，並已把有關資料提交2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會考慮，邀請委員就有關申請作出建議。

食物及衞生局局長會考慮顧問專家委員會的建議，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作出決定。

【21:50】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。衞生署公布，參考疫苗接種計劃開展以來的經驗，專家委員會檢討接種疫苗後臨床事件的風險傳達計劃，由去年7月開始，新冠疫苗的安全監察報告將按月於政府專題網頁發報，相關的資料數據亦會透過網頁定期更新。專家委員會通過，由即日開始，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下，才作出公布。

內地返港少年檢疫犯「三宗罪」判入更新中心 料屬最年輕罪成人士

【21:13】回港易未實行前，由內地、澳門或台灣返港，均需在居所檢疫14日。衞生署公布一名16歲少年去年內地返港時，在深圳灣提供虛假住址作檢疫地點，再而檢疫令尚未屆滿前，脫下手環外出，在觀塘被警方截獲，即一共三違反。被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（6月1日）於屯門裁判法院被即時判入更生中心，為至今違反檢疫令罪成人士當中最年輕人士。

2020年2月8日起，所有內地來港人士均需要強制隔離檢疫，圖為2月7日深夜，市民趕及從深圳灣口岸回港。（資料圖片 / 余俊亮攝）

新冠疫苗｜金管局要銀行兩周內擬訂打針員工名單 拒打需兩周一測

【18:41】市民對接種新冠疫苗反應冷淡，政府推出多項措施「谷針」。香港金融管理局今日（1日）發出通告，要求銀行在兩周內制定一份預定接種疫苗的員工名單，不打針者須每兩周接受一次鼻腔和咽喉合併採樣的核酸檢測。通告未寫明最遲接種日期，但指名單上員工若未能於6月30日前接種第一劑疫苗，就須接受檢測。

金管局要求銀行在兩周內制定一份將會接種疫苗的員工名單。（資料圖片）

【18:13】太古地產今日（1日）公布，將投放800萬元鼓勵市民及員工接種新冠疫苗，以提高接種率。完成兩劑疫苗市民可參加幸運大抽獎，贏取一萬元商場現金劵；而太古員工可享一日特別假期，及獲發2,000元商場現金券。

太古地產助谷針 接種疫苗市民可參加抽獎 贏一萬元商場現金劵

▼國泰大裁員▼

+ 4 + 4 + 4

【17:15】全球航空業蕭條，國泰航空去年宣布重組大裁員，港龍航空結業，削減8,500個職位。國泰及香港快運近日重新聘用機師，為疫情以來首度相關招聘，當中列明必須完成接種疫苗。

國泰重新招聘本地機師 完成接種新冠疫苗成獲聘條件之一

【16:55】張竹君指，至今找不到原因解釋今次個案，而男警首個樣本的病毒量算高，但入院後驗出陰性不等同個案並非確診，「我都希望佢唔係真確診，但要多少少調查，例如基因分析，但而家無咩線索。」

增6宗輸入個案嘉魯達航空禁飛香港 張竹君憂社區仍有隱性傳播鏈

張竹君表示，該名警員曾想去接種疫苗，但打針當天在中央圖書館接種中心因有上呼吸道感染，當場被拒打針並著他去看醫生，其後驗出有陽性。

【16:44】張竹君指，男警員的樣本的確送了去私家化驗所測試，並有做混樣測試，找到有陽性樣本後已立即再逐個樣本獨立測試，經多次反覆測試仍是男警的樣本驗出陽性。她又提到，男警員入院後採集了口水樣本、鼻咽樣本等，的確仍是陰性，已送予港大交袁國勇教授及其團隊再做基因排列。暫時會當個案是本地無源頭個案。

張竹君又透露，非常關注內地尤其廣東省的疫情，但回港易計劃是否要調整，須交由政制及內地事務局處理。

【16:35】李立業表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報13宗個案，至今有26名確診病人分別在醫管局13間醫院、臨時醫院留醫，當中一人危殆，一人情況嚴重，24人情況穩定。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情發展。

張竹君表示，截至今日凌晨，本港新增7宗確診個案，其中6宗個案是輸入個案，一宗本地個案是昨日初步確診的35歲男警員。

35歲男警員確診 入院後檢測呈陰性 潛伏期曾押送非法逗留者

張竹君指，35歲染疫男警在灣仔警署工作，平日主要是巡邏工作，5月28日有咳嗽喉痛等去樂富樂家醫務中心睇醫生，其後領取樣本包並於5月30日交還樣本，樣本未驗出帶變種病毒，但入院後檢測是陰性，亦未有抗體，傳染期及潛伏期主要是巡邏工作，21、24日曾接觸一些需要囚禁、拘捕的人士，5月21日送一名人去柴灣警署，5月24日亦送非法入境人士去荔枝角羈留所，上述人士都要隔離。

張竹君亦公有其行蹤，過去日子主要同家人去食飯，例如5月15日去油塘大本營十勝牛和食料理、同日亦去樂富美食廣場、5月19日去過油麗商場大家樂、5月28日在警察總部6樓的雅膳中菜廳，5月29日去黃大仙中心「282意粉」，並於5月29日去天水圍天耀廣場十勝牛和食料理。

男警有3位家人，兩名小朋友在樂富耀能幼稚園、路德會觀塘幼稚園讀書，2位小朋友昨晚有少少病徵，已送入醫院，暫時找到鼻病毒、副流感病毒等，但對新冠病毒呈陰性。兩間學校停課兩至三日等檢測結果後才會重開。

【15:50】貿易發展局歡迎政府昨日推出的「疫苗假期」計劃，該局已作相關安排，讓員工在接種疫苗後獲得有薪假期，讓他們有足夠時間休息。

【15:34】消息指，初步確診男警的樣本，在化驗時與其他3人的樣本一起「四合一」檢測，亦即俗稱的「混樣」。

▼5月31日強制檢測公告詳情▼

【13:25】香港迪士尼樂園公布，2021年6月2日至6月28日期間，所有醫院管理局員工及已注射最少一劑新冠疫苗的樂園賓客，於網上登記成為“MyDisney Account”會員後，可於樂園內的指定商品店鋪免費領取價值約港幣$250的禮品包乙個。每日有過千份名額，換完即止。

初步確診男警現病徵續上班 居民稱情有可原 另有人稱不擔心傳播

【13:23】本港昨日（31日）新增一宗源頭不明初步確診個案，患者為一名居於油塘油美苑淮美閣男警，淮美閣被列入強制檢測大廈名單。對於患者於出現病徵後依然繼續上班工作，有居民認為是出於責任心，情有可原；亦有居民認為會對公眾做影響，出現病徵後應盡快求醫及不應上班。

何栢良促降復必泰接種年齡至12歲 指12至15歲抗體水平高1.8倍

【12:09】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（6月1日）在商台節目建議，政府應降低復必泰接種年齡下限至12歲，指藥廠研究發現2,200多名研究對象，接種後能百分百預防發病，而12至15歲接種組別，比16至25歲接種組別產生的抗體水平高1.8倍。



自5月21日起計，廣州和深圳累計至少21宗及13宗無症狀感染，有關地區未被納入「中或高風險等級地區」。何栢良指內地當局監控疫情嚴謹、處理速度快，一旦發現確診及無病徵感染個案便會封區，並要求民眾在7日內做3次檢測，認為患者經「回港易」計劃抵港機會微乎其微。

消息：初步確診男警樣本病毒量高 惟入院再檢測呈陰性、無抗體

【11:41】據了解，初步確診的警員第一個樣本病毒CT值只有16，即病毒量高，但他入院後再接受檢測，樣本卻呈陰性反應，亦未有抗體。消息指約30名警員的同事須檢疫。

深圳爆疫情未停回港易 專家：應加檢測次數及驗抗體

【10:22】深圳龍崗區近日錄得十多宗「無症狀感染」新冠肺炎個案，惟按內地衞健委準則無納入國「中高風險」地區之列，令跟隨此準則的本港「回港易」計劃至今繼續容許該區抵港人士免檢疫。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今（1日）於港台節目《千鿋年代》指，回港易可以繼續執行，但認為回港人士應增至14天內檢測3至4次，或增加抗體測試。

疫苗氣泡｜陳肇始：第5波疫情才限未打針者出入處所 非懲罰分化

【09:28】本港第4波疫情終告一段落，政府昨（5月31日）公布未來防疫措施路向，擬第5波疫情出現時，限制未打針市民出入指定處所。食物及衞生局局長陳肇始今（1日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，措施並非懲罰不接種疫苗市民，亦不是分化社會，而是以疫苗氣泡為基礎調整防疫措施，社區多人接種疫苗，政策或可有調整。

強制檢測｜9學校爆上呼吸道感染上榜 灣仔警區總部須強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（5月31日）公布強制檢測公告，9間學校爆發上呼吸道感染，師生都要強制檢測，包括沙田聖母無玷聖心幼稚園及荃灣路德會聖十架學校一年級師生，須於本周四（6月3日）或之前檢測，或最遲本周六（6月5日）交回樣本瓶。

一名駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警員初步確診，他工作的灣仔軍器廠街灣仔分區警署和灣仔警區總部，以及住所油塘油美苑淮美閣紀律部隊宿舍都要強制檢測。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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▼部分機構疫苗假期安排▼

▼5月31日葵盛東邨盛富樓居民強制檢測▼

▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼

+ 5 + 5 + 5

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼

▼5月30日外傭第二次強制檢測最後一日▼

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