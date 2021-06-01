35 初選｜范國威吳敏兒等8人今再申保釋　早上3人申請全被拒

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-01 11:37

47名民主派人士因組織、參加「35+」初選被控串謀顛覆國家政權，范國威、吳敏兒及趙家賢等8人今（1日）於西九龍裁判法院再提堂，由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理他們的保釋申請。申請分為3節，早上先處理鍾錦麟、吳政亨和王百羽的保釋，其後為趙家賢和劉澤鋒，下午處理的是吳敏兒、范國威和余慧明。

早上先處理吳政亨、鍾錦麟及王百羽的申請，身穿黑色外套的鍾錦麟庭上數度拉下口罩對公眾席做口形，狀似說話，並展露笑容。三人在犯人欄內不時交談，穿藍色西裝褸的吳政亨步入囚室前輕拍王百羽的肩膀。

早上最先處理3人申請全被拒

法庭先聽取吳政亨律師的陳詞，聽取辯方陳詞後，蘇官認為沒有足夠證據證明吳政亨不會危害國家安全，拒絕其保釋申請。蘇官指吳政亨須繼續還柙，他遂道「understood」。蘇官亦拒絕讓鍾錦麟保釋，認為沒有充分理由相信他不會危害國家安全。兩人均放棄每8天上庭的權利，蘇官處理申請後，請兩名被告先行離席。蘇官之後亦以同樣理由拒絕王百羽保釋，王放棄每8天上庭的權利。穿深藍色裇衫的王百羽略為清減，他離開犯人欄前向公眾席揮手，舉起拳頭，說「辛苦律師」。

控方昨申請轉介案件至高等法院，並押後至7月8日進行提訊日。47名被告中11人獲准保釋，其餘36人已還柙3個月，袁嘉蔚昨申請保釋遭拒絕。譚凱邦和陳志全的保釋則於明天處理。

47名被告的最近狀況。(詳看下圖)

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11名獲准保釋的被告。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

案件編號：WKCC813/2021