電話卡實名制｜新卡9月1日生效　舊卡2023年2月23日前須登記

撰文： 勞敏儀 鍾妍 麥凱茵 陳嘉慧 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-01 16:15

政府於今年一月尾推出手提電話SIM卡實名登記制作公眾諮詢，建議規管儲值卡，商務及經濟事務局局長邱騰華當時稱，立法是為了打擊電話騙案及科技罪案等。 諮詢期已於3月20日完結，邱騰華今日與通訊事務總監梁仲賢交代諮詢結果。 邱騰華表示，原先文件初建議每個用戶可登記最多3張儲值卡，但收到不同意見，無論是個人或企業都覺得少。首先把個人同企業用戶分開，個人需要較低， 每個個人可向每個電訊商最多登記10張儲值卡，企業用戶最多登記25張。如以4大電訊商登記而言，個人可最多持有40張，企業可持最多100張儲值卡。

邱騰華表示，法例在6月4日刊憲，6月9日提交立法會，透過先訂立後審議，通過後，9月1日生效，180天即約6個月，實施第一期電訊商登記工作準備，明年3月1日市民先開始登記，買新卡就登記，至於用舊卡，如果繼續用要登記，登記時間用360日計，2023年2月23日全面實施實名制登記。



梁仲賢表示，市民可用不同方法登記，到店舖登記，電訊商面對面核實，如用電子平台如流動應用程式APP或網站；用戶也可以用「智方便」做驗證登記，他又稱，任何核實方法都不能滴水不漏，要求電訊商盡力核實，「如盡力，基本上不會如何懲罰他或追究責任, 有關細節會在執行指引交代。」

就執法機構可以在逼切情況下不用法庭手令都可以索取儲值卡資料，邱騰華回應稱，對於是否包括國安法，「 就睇返本身條例，如國安法容許某情況可以唔使手令, 係法例訂明就唔使。」

早前的諮詢文件提出8大建議，包括電話儲值卡申請須提供姓名、身份證號碼等，而每名用戶亦只能向每間電訊公司申請不多於3張儲值卡，當中引起私隱關注的建議，為執法部門可在緊急理由下無手令要求取得用戶資料。

諮詢期本來只有一個月，於2月28日結束，後來政府以讓市民有更多時間研究為由，延長公眾諮詢期20日。