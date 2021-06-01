電話卡實名制・直播｜料9月1日生效　個人用戶最多持10張SIM卡

撰文： 勞敏儀 鍾妍 麥凱茵 陳嘉慧 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-01 14:47

政府於今年一月尾推出手提電話SIM卡實名登記制作公眾諮詢，建議規管儲值卡，商務及經濟事務局局長邱騰華當時稱，立法是為了打擊電話騙案及科技罪案等，預計在規例生效後361日後，所有未有實名登記的SIM卡都會失效。 諮詢期已於3月20日完結，邱騰華將與通訊事務總監梁仲賢，於下午2時30分就此會見傳媒，料交代諮詢結果。 邱騰華表示，原先文件初建議每個用戶可登記最多3張儲值卡，但收到不同意見，無論是個人或企業都覺得少。首先把個人同企業用戶分開，個人需要較低， 每個個人可向每個電訊商最多登記10張儲值卡，企業用戶最多登記25張。

邱騰華表示，法例在6月4日刊憲，6月9日提交立法會，透過先訂立後審議，通過後，9月1日生效，180天即約6個月，實施第一期電訊商登記工作準備，明年3月1日市民先開始登記，買新卡就登記，至於用舊卡，如果繼續用要登記，登記時間用360日計，2023年2月23日全面實施實名制登記。

早前的諮詢文件提出8大建議，包括電話儲值卡申請須提供姓名、身份證號碼等，而每名用戶亦只能向每間電訊公司申請不多於3張儲值卡，當中引起私隱關注的建議，為執法部門可在緊急理由下無手令要求取得用戶資料。

諮詢期本來只有一個月，於2月28日結束，後來政府以讓市民有更多時間研究為由，延長公眾諮詢期20日。