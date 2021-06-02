接種疫苗着數．持續更新｜國泰派2,000萬里數　頭獎包機Flycation

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-03 18:08

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/送樓/凱滙/信和/現金/免費車票/疫苗假期】政府為推高接種疫苗比率，向公務員提供打針假，並鼓勵商界推出優惠配合政府「谷針」。其中，信和集團最具噱頭，決定送出觀塘凱滙第3座47D一房單位，予已打針市民「大抽獎」。而太古地產則宣布，會提供總值500萬商場現金券予接種市民抽獎；廠商會則會提供總值500萬元簽賬額作抽獎。

各優惠持續更新：

▼6月3日．莎莎辦抽獎送出100萬元現金券

莎莎國際宣布，將於2021年8月1日開始，每周舉辦一次幸運大抽獎，每次會向已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，派出總值10萬港元的現金劵，為期10星期。另外，中獎人士亦可免費獲得莎莎VIP會籍一年及迎新禮品，價值超過1,000港元。

國泰谷針送2,000萬里數、包機Flycation 莎莎抽100萬元現金券

▼6月3日．國泰抽獎送出2000萬里數 頭獎包機本地Flycation

國泰航空表示，為進一步支持疫苗接種計劃，推出連串獎賞計劃鼓勵打針。特別大獎的得獎幸運兒，將可乘坐國泰全新空中巴士A321neo客機包機，享受本地Flycation。至於其他大抽獎禮品，包括2000萬「亞洲萬里通」里數，其中10位得獎者各可獲贈100萬里數，另外100位得獎者，亦各獲贈10萬里數。得獎者可用里數兌換飛行、旅遊、生活品味及娛樂獎勵。

合資格參加者須持有香港身份證，並於2021年8月底前已全面接種疫苗。活動詳情與條款及細則將於稍後公佈。

國泰谷針優惠包括2000萬里數抽獎，以及包機本地flycation。（國泰圖片）

▼6月3日．華懋推大抽獎 禮品總值逾2,000萬元

華懋集團推出大抽獎支持疫苗計劃，凡於本年8月底前，完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，即可登記參加抽獎，有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品，總值超過2,000萬港元，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後再作公布。

華懋谷針大抽獎 獎品總值逾2,000萬 包括全年自助晚餐、現金券

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

+ 2 + 2 + 2

▼6月2日．凱滙千萬單位抽獎詳情

信和集團公布凱滙一房單位大抽獎詳情，凡於9月1日或之前、已年滿18歲的香港市民，只要完成兩劑新冠疫苗，均合資格參加抽獎，參加者最快可於6月15日上午9時起到指定網站登記，截止日期為9 月1日下午5時30分。

信和表示，會為中獎幸運兒提交所有印花稅、註冊費、律師費及首年管理費等。該單位面積449平方呎、是一房單位。

登記網站︰https://www.vaccinationluckydraw.hk/tc/index.html

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▼6月2日．廠商會推500萬元簽賬額抽獎

廠商會會長史立德表示，將會推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃。於本月中推出總值500萬元大抽獎，全港18歲以上市民，只要接種一劑或兩劑疫苗，便可以於網上登記進行抽獎，詳情將於稍後公布。頭獎是100萬元簽賬額，名額有2個，抽獎將會分為兩次，於七月底及九月底公布中獎名單，市民亦可以到指定商戶購物，買滿100元，可以增加一次抽獎機會，最多增加五次機會。

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▼6月2日．太平洋酒吧推「全單免費」抽獎

太平洋酒吧集團今日（2日）宣布將撥款600萬元，以抽獎形式送予已接種疫苗的市民。自今年4月29日起，凡完成接種疫苗的香港居民，即可參加幸運大抽獎，有機會贏取「全單免費」，或由太平洋酒吧送出酒精類飲品，禮品總值600萬元。

太平洋酒吧推600萬元抽獎活動谷針 有機會贏全單免費、酒精飲品

太平洋酒吧集團6月2日宣布將撥款600萬元提供抽獎。（太平洋酒吧集團FB圖片）

▼6月1日．太古送500萬元商場現金券

太古地產公布投放800萬元作鼓勵積極推動全民接種疫苗。為鼓勵市民及員工接種新冠疫苗，完成接種兩劑疫苗的公眾人士將可參加幸運大抽獎，提供500份獎品，每名幸運兒將可獲10,000元商場現金劵，可於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。參與抽獎之人士須於今年8月底前完成接種兩劑疫苗；商場現金劵可於發出後一年內使用，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後公布。

太古地產又公布，香港員工除可享一天特別假期外，於2021年8月底前完成接種兩劑疫苗，可獲發2,000元商場現金券，員工亦可選用公司免費提供的疫苗接種前身體檢查。

太古酒店早前為員工提供接種前的健康評估，完成接種疫苗後可享有一至三天疫苗假期，已接種兩劑疫苗的酒店員工將有機會參加大抽獎，贏取高達港幣10,000元的旅遊獎賞、「宅度假」套票等30份豐富獎品。

太古地產助谷針 接種疫苗市民可參加抽獎 贏一萬元商場現金劵

▼6月1日．迪士尼送$250禮品包

香港迪士尼樂園公布，由6月2日至28日期間，所有醫院管理局員工及已注射至少一劑新冠疫苗的樂園客人，可於網上登記成為MyDisney會員後，在樂園內的4間指定商品店舖，免費領取價值約250元的禮品包1份，每日會提供1,000份名額，數量有限，換完即止。

迪士尼樂園的網頁中展示，列明MyDisney帳戶的登記名稱，必須與醫院管理局職員證或疫苗接種紀錄上顯示的姓名相同，再到指定商店內，出示帳戶二維碼及姓名，以及醫院管理局職員證或疫苗接種紀錄以作確認。每位合資格登記人士可於換領期內親身換領1個禮品包。

+ 3 + 3 + 3

▼6月1日．鷹君集團旗下酒店半價入住

鷹君集團公布，即日起至8月31日，旗下香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店，將提供共3,000晚酒店房間及住宿餐飲的半價優惠，給予已完成接種兩劑疫苗並能出示相關証明的香港居民，先到先得。

已接種兩劑疫苗的港人，到鷹君酒店的餐廳及米芝蓮一星餐廳明閣（灣仔）消費，亦可享八五折優惠；朗豪坊亦提供消費百分百奬賞，予已完成接種兩劑疫苗的LP Club會員，於商場消費滿100元，即可獲最多100元朗豪坊商場或商戶現金禮券。

鷹君「谷針」推酒店半價及商場消費優惠

鷹君集團公布，已完成接種兩劑疫苗港人，有機會半價入住香港逸東酒店等。（逸東酒店圖片）

▼5月31日．港鐵送500張全年車票

港鐵將向已接種市民送500張全年車票抽獎，總值約1,000萬元，車票持有人可一年內無限次乘搭港鐵本地車程，但不包括機場快線、來往羅湖及落馬洲的車程、東鐵線頭等座及港鐵接駁巴士。港鐵表示，以每天兩程最長車程27元作計算，一年365日，即每張車票價值2萬元，總金額達1,000萬元。

另外，員工完成接種兩劑疫苗後，亦可獲得額外多一天假期。

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+ 8 + 8 + 8

▼5月31日．海洋公園送值逾200元優惠券

海洋公園亦推商界優惠，已打一針的市民6月3至30日期間入場，向票務處出示疫苗接種紀錄便可獲贈一套園內優惠券，優惠總值逾200元，包括灣景餐廳指定主菜買一送一、定小食亭的指定套餐買一送一優惠、以及遊戲區購買港幣50元攤位遊戲券，可額外獲贈一套價值港幣50元攤位遊戲券。

+ 6 + 6 + 6

▼5月31日．信銀提供定期存款額1厘利息

中信銀行國際指出，全力響應政府鼓勵市民接種2019年新型冠狀病毒疫苗，為所有客戶推出「齊心抗疫定存優惠」。由2021年6月1日至9月30日止，所有新舊客戶前往信銀國際任何一間分行出示已完成接種兩劑新冠疫苗有效證明，以新資金敘造一個月港元定期存款，可獲一厘年利率優惠，新資金金額為1萬元起，上限為20萬元。

若以客戶將20萬元存入並敘造一個月定期，即一個月後可以獲得166元利息。

▼5月29日．7月光顧部分食肆7折

行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人表示，業界將於7月中，為已接種疫苗的顧客提供7折優惠，初步預料為期兩個月。

食肆員工若已全數接種一劑疫苗，或得到醫生紙確認豁免接種疫苗，餐廳可加入C區，即可營運至午夜12時及每枱最多6人；另外，食肆員工若已全數接種兩劑疫苗，或取得到醫生紙確認豁免接種疫苗，食客亦已全數接種一劑疫苗及使用安心出行，可以舉辦最多100人的宴會，每枱最多8人，有關餐廳亦可營業至凌晨兩點。

此外，如果處所確保所有員工和訪客已經至少接種第一劑疫苗，以及所有訪客均使用安心出行應用程式記錄的前提下，已接種疫苗人士可到酒吧或酒館、夜店或夜總會、浴室、派對房間和卡拉OK場所耍樂。

▼5月28日．信和華置公布送觀塘凱滙一個單位

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團為響應政府的接種疫苗計劃，宣佈捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，該單位樓面面積約449平方呎，並將以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。有意參加抽獎的市民，須打齊兩針，並在9月1日或之前報名參加。

▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼

+ 6 + 6 + 6

▼5月26日．機管局送6萬張機票

香港機場管理公布，將送出6萬張機票，以抽獎形式送予9月前接種2019冠狀病毒病疫苗的香港居民及機場員工，分別5萬及1萬張，以響應政府推動市民接種疫苗。

機管局另購1,000張機票，以抽獎形式送贈予於9月底前已接種疫苗的機管局員工已打疫苗員工。