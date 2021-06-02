疫苗抽獎優惠．持續更新｜怡和送BENZ及文華東方住宿共值1000萬

撰文： 梁煥敏 張嘉敏 陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-11 19:36

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】政府為推高接種疫苗比率，向公務員提供打針假，並鼓勵商界推出優惠配合政府「谷針」。其中，信和集團最具噱頭，決定送出觀塘凱滙第3座47D一房單位，予已打針市民「大抽獎」。

太古地產則宣布，會提供總值500萬商場現金券予接種市民抽獎；國泰航空推出特別大獎，得獎者將可乘坐國泰全新空中巴士A321neo客機包機，「享受」本地Flycation。

各優惠持續更新：

▼凱滙千萬單位抽獎詳情

信和集團公布凱滙一房單位大抽獎詳情，凡於9月1日或之前、已年滿18歲的香港市民，只要完成兩劑新冠疫苗，均合資格參加抽獎，參加者最快可於6月15日上午9時起到指定網站登記，截止日期為9 月1日下午5時30分。

信和表示，會為中獎幸運兒提交所有印花稅、註冊費、律師費及首年管理費等。該單位面積449平方呎、是一房單位。

登記網站︰https://www.vaccinationluckydraw.hk/tc/index.html

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▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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▼信和華置公布送觀塘凱滙一個單位

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團為響應政府的接種疫苗計劃，宣佈捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，該單位樓面面積約449平方呎，並將以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。有意參加抽獎的市民，須打齊兩針，並在9月1日或之前報名參加。

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▼凱滙3座極高層D室一房單位直撃▼

▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼

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▼長江集團、李嘉誠基金會送2000萬禮券

長江集團及李嘉誠基金會送出2000萬禮券，名額36個，頭獎價值500萬元，可用來買長實旗下物業一手樓或商店消費。

長實聯同李嘉誠基金會送2000萬禮券鼓勵打針 頭獎500萬買長實樓

▼恒基送1000萬獎品 頭獎可獲足金60両價值100萬

恒基兆業集團宣布，推出「疫苗接種鼓勵計劃」，六月起至九月間，會舉辦共六次抽獎活動，送出999 金共三百両，另有逾百萬元消費購物禮券，其中頭獎可獨得價值超過港幣 100萬元的足金60両，而煤氣公司同期則推出港幣300萬元之疫苗推廣活動，全部獎品總值近港幣1000萬元。

凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿 18 歲的香港居民(包括永久居民、非永久居民以及集團員工)均可參加抽獎，參加辦法和細節將於稍後公佈。抽獎活動預計於六月下旬開始接受網上登記，由七月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，共送出獎品總值逾港幣630萬元。

頭獎一名，可獨得999足金 60 両，價值逾港幣 100 萬元；

二奬兩名，各可得 999 足金 30 両，價值逾港幣 50 萬元；

三獎八名，各可得 999 足金 10 両，價值逾港幣 17 萬元。

其他獎品亦包括商場電子購物禮券港幣$1,000，名額 100 個;超市零售現金券港幣$1,000,名額 100 個。

接種疫苗着數｜恒基送300両足金大抽獎 頭獎可獨得60両值逾百萬

恒基兆業集團今日（7日）公布，由今個月至9月間，會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共三百両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両。（資料圖片）

▼怡和送值1000萬獎品 包括3輛BENZ房車

怡和集團公布送出總值1,000萬元禮品大抽獎，以鼓勵市民接種疫苗，包括三輛BENZ平治房車，以及適用於中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團、惠康、萬寧、宜家家居、必勝客和肯德基等的購物、餐飲和住宿禮券。

抽獎活動將於7月至9月期間舉行，所有年滿18歲或以上、持有有效香港身份證的香港居民在報名參加抽獎前已於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗均可參加。有關抽獎活動的詳情及獎品内容將透過香港總商會容後公布。

▼廠商會推500萬元簽賬額抽獎

廠商會會長史立德表示，將會推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃。於本月中推出總值500萬元大抽獎，全港18歲以上市民，只要接種一劑或兩劑疫苗，便可以於網上登記進行抽獎，詳情將於稍後公布。頭獎是100萬元簽賬額，名額有2個，抽獎將會分為兩次，於七月底及九月底公布中獎名單，市民亦可以到指定商戶購物，買滿100元，可以增加一次抽獎機會，最多增加五次機會。

詳情有待公布，或可留意廠商會網址：https://www.cma.org.hk/

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中華廠商會300萬現金獎誘打針 消費100元可獲抽獎機會 最多6次

▼香格里拉送一年酒店任住

香格里拉集團推出抽奬活動以支持本地新冠疫苗接種計劃，送出一年免費住宿（名額一個），適用於集團全球100多間酒店。合資格參加者必須年滿18歲，並於活動截止前在香港完成接種兩劑新冠疫苗，暫定截止日期爲 2021 年 8月31日。而較早之前已在香港完成接種新冠疫苗的居民亦可參與。

詳情有待公布，或可留意香格里拉網址：https://www.shangri-la.com/offers/

新冠疫苗｜香格里拉送免費入住旗下酒店一年名額一個供抽獎

▼星夢郵輪大抽奬 頭獎一年無限次坐郵輪

星夢郵輪宣佈推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，歡迎所有於7月30日或之前在香港完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18歲的香港市民參加。獎品總值近港幣400萬元，報名日期由6月10日至7月30日。市民可免費參加，毋須消費。

疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪大抽獎 大獎可一年無限次搭乘雲頂夢號

大抽獎有五份獎品，包括價值約港幣380萬元的終極大獎，可一年內無限次搭乘「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪，每次最多可供四人入住。二獎為最多可供六人入住的三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，即可入住船內的頂級豪華複式別墅。

星夢郵輪「豪華郵輪海上行宮大抽獎」官方網站(2021年6 月10 日中午12時正至 2021 年 7 月 30日下午11時59分開放登記)：http://bit.ly/GentingDreamSweeptakesTC

▼嘉民集團抽獎送Tesla電動車

嘉民集團宣布，即將推出獎品總值超過100萬元的抽獎活動，以響應政府的新冠疫苗接種計劃。是次抽獎活動歡迎所有於今年8月31日或之前，已全面接種新冠疫苗的香港身份證持有人參加，結果將於9月公布。大獎是Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，價值逾50萬元。

▼國泰抽獎送出2000萬里數 頭獎包機本地Flycation

國泰航空表示，為進一步支持疫苗接種計劃，推出連串獎賞計劃鼓勵打針。特別大獎的得獎幸運兒，將可乘坐國泰全新空中巴士A321neo客機包機，享受本地Flycation。至於其他大抽獎禮品，包括2000萬「亞洲萬里通」里數，其中10位得獎者各可獲贈100萬里數，另外100位得獎者，亦各獲贈10萬里數。得獎者可用里數兌換飛行、旅遊、生活品味及娛樂獎勵。

合資格參加者須持有香港身份證，並於2021年8月底前已全面接種疫苗。活動詳情與條款及細則將於稍後公佈。

詳情有待公布，或可留意國泰航空網址:https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK.html

國泰谷針優惠包括2000萬里數抽獎，以及包機本地flycation。（國泰圖片）

▼新世界助基層市民打針 每位派1000元

新世界發展公布，將推出新一輪抗疫措施協助基層市民，受惠者可獲1,000港元資助，作為疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼。首階段名額約5,000個，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，最快於本月底開始發放津貼。

▼機管局送6萬張機票

香港機場管理公布，將送出6萬張機票，以抽獎形式送予9月前接種2019冠狀病毒病疫苗的香港居民及機場員工，分別5萬及1萬張，以響應政府推動市民接種疫苗。

機管局另購1,000張機票，以抽獎形式送贈予於9月底前已接種疫苗的機管局員工已打疫苗員工。

詳情有待公布，或可留意機管局網址：https://www.hongkongairport.com/tc/

▼莎莎辦抽獎送出100萬元現金券

莎莎國際宣布，將於2021年8月1日開始，每周舉辦一次幸運大抽獎，每次會向已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，派出總值10萬港元的現金劵，為期10星期。另外，中獎人士亦可免費獲得莎莎VIP會籍一年及迎新禮品，價值超過1,000港元。

詳情有待公布，或可留意網址：https://www.sasa.com.hk/?gclid=Cj0KCQjwweyFBhDvARIsAA67M72Mv2ErQ2_9TS3CJRHpq6WE2TuYMHpIy_RMGKxee0fobed_S9h0yH4aAo5xEALw_wcB

國泰谷針送2,000萬里數、包機Flycation 莎莎抽100萬元現金券

▼港鐵送500張全年車票

港鐵將向已接種市民送500張全年車票抽獎，總值約1,000萬元，車票持有人可一年內無限次乘搭港鐵本地車程，但不包括機場快線、來往羅湖及落馬洲的車程、東鐵線頭等座及港鐵接駁巴士。港鐵表示，以每天兩程最長車程27元作計算，一年365日，即每張車票價值2萬元，總金額達1,000萬元。

另外，員工完成接種兩劑疫苗後，亦可獲得額外多一天假期。

詳情有待公布，或可留意官網：http://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/index.html

新冠疫苗｜港鐵送500張全年任搭車票 持針紙入海洋公園獲優惠券

▼屯馬線土瓜灣站內部設計曝光▼

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▼華置向打針員工抽獎派股票

華置表示，會設置外展疫苗接種中心，為員工安排接種復必泰疫苗。

參加的華置員工及家人、以及租戶之員工及家人，可到「華人置業集團疫苗接種日網站」，填寫個人資料及選擇接種兩劑疫苗的時間，名額共200個，先到先得。華置亦送出逾港幣55萬元的禮品以答謝200名成功參加外展疫苗接種人士，頭獎是滙豐控股4,000股股票，截至6月9日總值約港幣 19.36萬元。二獎會送出200股港交所股，截至6月9日總值約港幣9.33萬元，以及三獎電能實業1,000股股票3份，即截至6月 9日總值約港幣14.54萬元。參加抽獎人士必須年滿18歲、香港居民、並成功於集團設立的外展疫苗接種中心接種疫苗的人士。

▼信銀提供定期存款額1厘利息

中信銀行國際指出，全力響應政府鼓勵市民接種2019年新型冠狀病毒疫苗，為所有客戶推出「齊心抗疫定存優惠」。由2021年6月1日至9月30日止，所有新舊客戶前往信銀國際任何一間分行出示已完成接種兩劑新冠疫苗有效證明，以新資金敘造一個月港元定期存款，可獲一厘年利率優惠，新資金金額為1萬元起，上限為20萬元。

若以客戶將20萬元存入並敘造一個月定期，即一個月後可以獲得166元利息。

詳情可到分行查詢及留意官網：https://www.cncbinternational.com/home/tc/index.jsp

▼華懋推大抽獎 禮品總值逾2,000萬元

華懋集團推出大抽獎支持疫苗計劃，凡於本年8月底前，完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，即可登記參加抽獎，有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品，總值超過2,000萬港元，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後再作公布。

抽獎詳情有待公布，或可留意網址：https://www.chinachemgroup.com/zh-hk

華懋谷針大抽獎 獎品總值逾2,000萬 包括全年自助晚餐、現金券

▼鷹君集團旗下酒店半價入住

鷹君集團公布，即日起至8月31日，旗下香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店，將提供共3,000晚酒店房間及住宿餐飲的半價優惠，給予已完成接種兩劑疫苗並能出示相關証明的香港居民，先到先得。

已接種兩劑疫苗的港人，到鷹君酒店的餐廳及米芝蓮一星餐廳明閣（灣仔）消費，亦可享八五折優惠；朗豪坊亦提供消費百分百奬賞，予已完成接種兩劑疫苗的LP Club會員，於商場消費滿100元，即可獲最多100元朗豪坊商場或商戶現金禮券。

詳情有待公布，並可留意網頁：https://www.greateagle.com.hk/tc/press-releases/great-eagle-group-launches-50-discount-for-3000-hotel-room-nightsbrand-shopping-mall-spending-rewards-to-promote-vaccination

鷹君「谷針」推酒店半價及商場消費優惠

鷹君集團公布，已完成接種兩劑疫苗港人，有機會半價入住香港逸東酒店等。（逸東酒店圖片）

▼3香港送33部iPhone 12 Pro

3香港宣佈推出「全城有Jabso」活動，送出獎品總值逾港幣1,000萬元，當中包括33部iPhone 12 Pro智能手機，支持全港市民盡早接種2019冠狀病毒病疫苗。

詳情可留意官網或到門市查詢：https://www.three.com.hk/tc/home.html

3香港推接種疫苗抽獎 送33部iPhone 12 Pro 限客戶參加

▼新地7至8月日日抽iPhone 12

新鴻基地產公布在7至8月，舉行「齊齊打疫苗﹑日日有獎抽」計劃，員工及市民可參加每日抽獎，獎品包括一部iPhone 12連數碼通5G計劃，員工及市民每日各一份，其他獎品包括新地旗下酒店餐飲現金券﹑一田超市禮券﹑宅度假酒店住宿套票及The Point積分，總值1,000萬元，詳情會另作公布。

詳情於較後時間公布，或可留意網址：https://www.shkp.com/zh-HK

新冠疫苗｜新地推iPhone 12抽獎 每日市民及員工各有一個名額

▼總商會辦抽獎禮品總值2,000萬元

香港總商會表示，為支持疫苗接種計劃，將於7月至9月期間舉行抽獎活動，歡迎已完成接種兩劑疫苗的香港市民參與。抽獎活動將送出總值約2,000萬元獎品，包括：500張港鐵全年車票、國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車門票、一系列總值數百萬元的餐飲、購物及服務禮券、禮品套裝及其他豐富禮品。獎品詳情將於稍後的抽獎活動啟動儀式中公布。

所有年滿18歲或以上、持有有效香港身分證的香港居民，如在報名參加抽獎時，已於香港接種兩劑疫苗，即符合資格參加抽獎。幸運大抽獎將每兩星期舉行一次，參加者須於抽獎活動專頁登記報名。

詳情將於較後時間公布，總商會網址：https://www.chamber.org.hk/en/index.aspx

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▼太古送500萬元商場現金券

太古地產公布投放800萬元作鼓勵積極推動全民接種疫苗。為鼓勵市民及員工接種新冠疫苗，完成接種兩劑疫苗的公眾人士將可參加幸運大抽獎，提供500份獎品，每名幸運兒將可獲10,000元商場現金劵，可於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。參與抽獎之人士須於今年8月底前完成接種兩劑疫苗；商場現金劵可於發出後一年內使用，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後公布。

太古地產又公布，香港員工除可享一天特別假期外，於2021年8月底前完成接種兩劑疫苗，可獲發2,000元商場現金券，員工亦可選用公司免費提供的疫苗接種前身體檢查。

太古酒店早前為員工提供接種前的健康評估，完成接種疫苗後可享有一至三天疫苗假期，已接種兩劑疫苗的酒店員工將有機會參加大抽獎，贏取高達港幣10,000元的旅遊獎賞、「宅度假」套票等30份豐富獎品。

詳情可到旗下商場了解及到官網了解：https://www.swireproperties.com/zh-hk/

太古地產助谷針 接種疫苗市民可參加抽獎 贏一萬元商場現金劵

▼領展推大抽獎送家電、酒樓餐飲現金券

領展表示，會舉辦抽獎活動，邀請完成接種兩劑新冠病毒疫苗的香港市民參加，獎品包括總值超過200萬元的中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器。領展又會在全港各區商場的客戶服務櫃台協助已完成接種疫苗但不便上網的市民登記抽獎。

領展透露，獎品包括400份5,000元中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器。抽獎將於2021 年10 月底舉行，9月初開始接受登記。於2021年9月底前完成接種兩劑疫苗的香港身份證持有人均可參加。活動的詳情將稍後公布。

詳情可留意：打完疫苗來抽獎 領展與你共復常

▼TCL大抽獎送過百萬電器

TCL電子控股有限公司宣佈，將捐出總值港幣百萬元家電獎品及優惠，獎品包括最新型55吋mini LED電視、32吋智能電視、揚聲器、空氣淨化器及電子購物優惠券等，以抽獎形式送予已接種疫苗的香港居民，以響應政府的疫苗接種計劃，齊心抗疫，為香港市民「家」多一點暖。

所有合資格參加者必須年滿18歲並已於香港接種新冠疫苗，較早前完成接種的香港居民亦可參加。抽獎參加者須於2021年9月3日或之前登記，參加辦法及詳情將於稍後公佈。

▼稻苗學會推「餐飲現金券」抽獎

稻苗學會表示，為鼓勵市民及食客接種疫苗，及促進市民到食肆消費，將於6月下旬至8月舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，預計送出的餐飲現金劵總額超過30萬。每份抽獎的餐飲現金劵金額最少也會有2000元，個別飲食集團更送出大獎的餐飲現金劵金額超過兩萬元。

市民只需於活動截止日期前，已打兩針新冠疫苗，及到過贊助現金劵的任何一間食肆消費，即符合參加資格。合資格者可於稻苗學會稍後公佈的活動網站登記資料及上載食肆消費收據即可。9月頭會進行抽獎及公佈結果。

▼太平洋酒吧推「全單免費」抽獎

太平洋酒吧集團今日（2日）宣布將撥款600萬元，以抽獎形式送予已接種疫苗的市民。自今年4月29日起，凡完成接種疫苗的香港居民，即可參加幸運大抽獎，有機會贏取「全單免費」，或由太平洋酒吧送出酒精類飲品，禮品總值600萬元。

詳情留言官方fb：https://www.facebook.com/barpacifichk

太平洋酒吧推600萬元抽獎活動谷針 有機會贏全單免費、酒精飲品

太平洋酒吧集團6月2日宣布將撥款600萬元提供抽獎。（太平洋酒吧集團FB圖片）

▼迪士尼送$250禮品包

香港迪士尼樂園公布，由6月2日至28日期間，所有醫院管理局員工及已注射至少一劑新冠疫苗的樂園客人，可於網上登記成為MyDisney會員後，在樂園內的4間指定商品店舖，免費領取價值約250元的禮品包1份，每日會提供1,000份名額，數量有限，換完即止。

迪士尼樂園的網頁中展示，列明MyDisney帳戶的登記名稱，必須與醫院管理局職員證或疫苗接種紀錄上顯示的姓名相同，再到指定商店內，出示帳戶二維碼及姓名，以及醫院管理局職員證或疫苗接種紀錄以作確認。每位合資格登記人士可於換領期內親身換領1個禮品包。

可到迪士尼官網登記：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/mydisney-fans/

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▼海洋公園送值逾200元優惠券

海洋公園亦推商界優惠，已打一針的市民6月3至30日期間入場，向票務處出示疫苗接種紀錄便可獲贈一套園內優惠券，優惠總值逾200元，包括灣景餐廳指定主菜買一送一、定小食亭的指定套餐買一送一優惠、以及遊戲區購買港幣50元攤位遊戲券，可額外獲贈一套價值港幣50元攤位遊戲券。

市民可到海洋公園領取優惠及到官網了解詳情：https://www.oceanpark.com.hk/tc

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▼7月光顧部分食肆7折

行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人表示，業界將於7月中，為已接種疫苗的顧客提供7折優惠，初步預料為期兩個月。

食肆員工若已全數接種一劑疫苗，或得到醫生紙確認豁免接種疫苗，餐廳可加入C區，即可營運至午夜12時及每枱最多6人；另外，食肆員工若已全數接種兩劑疫苗，或取得到醫生紙確認豁免接種疫苗，食客亦已全數接種一劑疫苗及使用安心出行，可以舉辦最多100人的宴會，每枱最多8人，有關餐廳亦可營業至凌晨兩點。

此外，如果處所確保所有員工和訪客已經至少接種第一劑疫苗，以及所有訪客均使用安心出行應用程式記錄的前提下，已接種疫苗人士可到酒吧或酒館、夜店或夜總會、浴室、派對房間和卡拉OK場所耍樂。

▼恆隆派電子禮券，消費100元送200元

恒隆地產宣布推出總值逾港幣 1,000 萬元的措施。旗下員工於9月底前完成接種兩劑疫苗，可獲港幣1,000 元電子購物禮券及兩天有薪疫苗假期，若香港員工整體接種率於10底前達到七成，每人將額外獲得3,000元購物禮券。另外，如市民於9月底前完成接種兩劑疫苗，可在恒隆商場憑滿100元單一消費，獲發總值200元的恒隆電子購物禮券。

詳情可到旗下商場了解及到官網查詢：http://www.hanglung.com/zh-hk/home

疫苗優惠｜恒隆員工接種率達七成獎$4,000 商場客消費獲$200禮券