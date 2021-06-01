國家衞健委通報江蘇男子感染禽流感H10N3　全球首名患者

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-01 20:44

內地疫情增多之際，再現其他傳染病異常。衞生署衞生防護中心今（1日）表示，接獲國家衞生健康委員會通報江蘇省一宗甲型禽流感（H10N3）個案，屬全球首宗人類感染。發言人提醒，市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

衞生防護中心籲勿到內地濕貨街市

國家衞生健康委員會的資料顯示，這是全球首宗人類感染甲型禽流感（H10N3）個案。個案涉及一名居於江蘇省鎮江市的41歲男子。他於4月23日出現病徵，並於4月28日入院接受治療，目前情況穩定。他的相關密切接觸者在醫學觀察期間沒有出現異常情況。基因分析顯示病人的病毒基因屬禽源性，而H10N3病毒於禽鳥間屬於低致病性病毒。

衞生防護中心發言人說︰「所有新型甲型流感病毒感染，包括H10N3，在香港均為法定須呈報傳染病。」

發言人提醒，市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

在本地，衞生防護中心已制定一系列監測及防控措施，並會一直保持警覺，與世界衞生組織及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。

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發言人提醒，市民應時刻保持個人、手部、食物和環境衞生，並在處理家禽時避免接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便；購買活雞時，切勿觸摸活雞和雞糞，切勿吹其尾部；洗淨沾有糞便的蛋，用洗滌劑輔助清洗，並立刻烹煮和進食；接觸雞及雞蛋後，應用梘液和清水徹底洗手。

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