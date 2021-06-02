新冠肺炎．最新｜灣仔警署男警證實無染疫　今日增一宗輸入個案

撰文： 梁煥敏 朱海棋 陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-02 16:30

本港今日（2日）新增一宗輸入個案，由阿聯酋抵港。另外，昨日公布出現一宗源頭不明個案，患者是35歲男警員，一度令本地無源頭不明個案持續38日紀錄「斷纜」，惟今日衞生署公布，該男警的樣本病毒基因分析，發現與新冠疫苗吻合，故不將他列為確診個案。而有關污染的確切源頭需待進一步調查。另外，衞生署表示，今日新增少於5宗初步確診個案。

檢測承辦商Prenetics在檢測該警員提交的樣本時，與其他三人的樣本一同進行進行混樣檢測，衞生署正調查是否出錯。

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▼6.1學校強制檢測公告▼

【15:55】本港今日（2日）新增一宗輸入個案，由阿聯酋抵港。另外，昨日公布一宗源頭不明個案，患者是35歲男警員，一度令本地無源頭不明個案持續38日的紀錄「斷纜」，惟今日衞生署公布，該男警的樣本病毒基因分析，發現與新冠疫苗吻合，故不將他列為確診個案。而有關污染的確切源頭需待進一步調查。

【15:10】駐守灣仔軍裝巡邏小隊的35歲男警員，證實沒受到感染，另外相關的緊密接觸同事，亦將會安排離開檢疫中心。

港大研發疫苗｜陳肇始：本港疫情輕微 團隊需於境外做第三期測試

【14:58】港大與內地合作研發噴鼻式新冠疫苗「衛活苗一號」，已進入第一期臨床測試。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）回覆立法會議員質詢，指第三期臨床測試需招募逾1萬名參加者，並於疫情較嚴峻的地方作評估，惟「香港疫情依家好輕微」 ，無法進行大規模試驗，故研究團隊需到境外招募對象。研究團隊會在港招募100名自願參加者，當中30名已進行第一部份試驗，而第二部份試驗將於7月開始。

【13:11】消息指，新冠疫苗顧問專家委員會已完成投票，一致通過將復必泰疫苗接種年齡降低至12歲。另外，本港今日新增一宗輸入個案，不設疫情記者會，而港大微生物學系講座教授袁國勇將到灣仔分區警署確診軍裝男警所到診所及化驗承辦商視察感染控制情況。

新冠疫苗｜許樹昌：師生暑假打針可築保護屏障 惟課室仍須戴口罩

【09:47】政府繼續「谷針」，並預告若第五波疫情襲港時，會考慮限制未接種新冠疫苗的人士進入學校、戲院等特定場所。政府專家顧問許樹昌今日（2日）建議，師生在暑假打針，開學前有助築起「保護屏障」，惟他直言，即使已接種疫苗後可回校活動，室內仍應戴上口罩，否則易爆發流感等上呼吸道疾病，引起擔心。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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打針後死亡個案 與疫苗潛在相關才公布 陳肇始：新安排更清楚【09:37】本港新冠肺炎疫情放緩，港府續以「疫苗氣泡」放寬防疫措施。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）於電台節目表示，現時疫情穩定，不過暫未見昨日確診的男警為「假陽性」個案。

另外，政府決定將接種疫苗後死亡的個案，只會在發現與疫苗有潛在關係時才公布。陳肇始表示，現時公開大量資訊，如市民只收某些資訊，而未有全面了解情況，只是「見樹木不見森林」。她認為新安排更清楚，並強調疫苗相關的安全監察報告會於7月起定期在網上公布。

▼6.1男警員居住大廈油塘油美苑淮美閣須強檢▼

▼確診男警員報告近期部分行蹤▼

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確診大廈食肆｜確診男警上周六曾到天慈邨 光顧黃大仙意八餐廳

【00:01】本港疫情再現暗湧，昨(1日)新增1宗為本地感染，患者是隸屬於灣仔警署軍裝巡邏小隊的35歲男警員，他暫被列作源頭不明個案。



衞生防護中心昨晚更新其行蹤清單，他上周五(5月28日)曾到訪中央圖書館，原擬打科興疫苗，惟因有病徵而被拒，其後返回警察總部的餐廳匯敍、雅膳晉餐。他翌日(5月29日)則走訪多處，包括樂富商場、天水圍嘉湖山莊新北江商場1期，亦曾光顧黃大仙中心意八餐廳、天水圍天耀廣場十勝牛和食料理，同日亦曾前往天慈邨慈屏樓。行蹤名單亦顯示，他昨天(5月31日)曾返回警察總部工作，期間收到初步確診通知。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

▼6.1勞工處辦大型招聘會▼

+ 6 + 6 + 6

昨日總覽：新冠肺炎・6.1｜確診男警員感染源頭不明 研打復必泰降至12歲

何栢良促降復必泰接種年齡至12歲 指12至15歲抗體水平高1.8倍

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35歲男警員確診 入院後檢測呈陰性 潛伏期曾押送非法逗留者

消息：初步確診男警樣本病毒量高 惟入院再檢測呈陰性、無抗體

深圳爆疫情未停回港易 專家：應加檢測次數及驗抗體

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安心出行可存電子針卡、檢測紀錄 須以生物驗證或密碼開啟

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