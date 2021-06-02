新冠肺炎．最新｜確診男警入院再檢呈陰性　衞署查檢測商是否出錯

撰文： 梁煥敏 朱海棋 陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-02 07:00

本港本地無源頭不明個案持續38日後，昨日（1日）出現一宗源頭不明個案，令紀錄「斷纜」。患者為一名35歲男警員，潛伏期及傳染期主要在灣仔警察總部、油塘、樂富及天水圍活動。惟他入院後再進行三次檢測，樣本對病毒呈陰性，有病徵的家人也無驗出病毒。

檢測承辦商Prenetics在檢測該警員提交的樣本時，與其他三人的樣本一同進行進行混樣檢測，衞生署正調查是否出錯。

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【00:01】本港疫情再現暗湧，昨(1日)新增1宗為本地感染，患者是隸屬於灣仔警署軍裝巡邏小隊的35歲男警員，他暫被列作源頭不明個案。



衞生防護中心昨晚更新其行蹤清單，他上周五(5月28日)曾到訪中央圖書館，原擬打科興疫苗，惟因有病徵而被拒，其後返回警察總部的餐廳匯敍、雅膳晉餐。他翌日(5月29日)則走訪多處，包括樂富商場、天水圍嘉湖山莊新北江商場1期，亦曾光顧黃大仙中心意八餐廳、天水圍天耀廣場十勝牛和食料理，同日亦曾前往天慈邨慈屏樓。行蹤名單亦顯示，他昨天(5月31日)曾返回警察總部工作，期間收到初步確診通知。

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