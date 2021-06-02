六四32｜《5月35日》編劇莊梅岩：有信心疫情放緩後可載譽歸來

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-02 16:19

32年過去，六四事件仍處於爭取平反，《港區國安法》實施後六四是不是已成「禁語」？前年首演的六四舞台劇《5月35日》編劇莊梅岩認為，國安法僅限制討論「港獨」，她並不認同分裂國家理念，因此對她的創作限制「近乎零」，亦有信心《5月35日》在疫情放緩後可載譽歸來。她坦言未必會再次創作六四有關的作品，日後創作佔中、反修例等的故事時，亦會載有六四的靈魂，「如果真係有朝一日係唔可以（再創作這些議題），我唔要我自己話畀我自己知，我要人哋話畀我知。」

1989那年：看見父母以淚洗面 老師早會上落淚

1989年6月4日，莊梅岩只是小六學生，在電視畫面上「見證」坦克車駛入天安門廣場，大批熱血青年喪生，父母凌晨坐在電視機前以淚洗面，翌日看到初出茅廬的老師在早會上落淚，全城悲憤的畫面烙印在她腦海。編著六四舞台劇一直是她的理想，2017年終於找到創作契機，並以內地對六四的隱喻「5月35日」命名此劇。

莊梅岩：「最諷刺就係呢樣嘢，我哋嗰陣叫《5月35日》係因為香港講得六四」。（黃寶瑩攝）

大眾因國安法自我審查 自訂紅線把創作勒死

「我哋嗰陣叫《5月35日》係因為香港講得六四」，她單純地以為這是噱頭，最多也只是提醒市民要將六四歷史承傳，不能與內地的隱喻式語言接軌，「但係到今日，短短兩年就好似我哋都要講5月35日……」

國安法還未立法，莊梅岩一度以為創作路已走到盡頭，但她及後細嚼條文，又冷靜地與自己的內心對話，得出一個結論：「條紅線只係港獨」，「即係好少嘢唔寫得㗎咋，而唔寫得嗰啲都唔係我認同嘅嘢，所以係OK㗎。」

不過她也想到，國安法未有如內地般畫下清晰的界線，卻讓大眾陷入自我審查的慌亂，令紅線比官方目標索得更緊，把一系列創作勒死。

莊梅岩翻閱《5月35日》劇本時，吐出批評國家領導人無法為人民帶來平安和幸福的對白。（黃寶瑩攝）

堅持要放不下對難屬：公義仍未彰顯

「如果真係有朝一日係唔可以（創作這些議題），我唔要我自己話畀我自己知，我要人哋話畀我知，即使個結果係唔好。」自言愛國的她不禁吐出，若日後其創作自由受到諸多制肘，她只好羨慕美國百老匯等舞台劇勝地可以自由創作。

推動莊梅岩繼續挑戰似有若無的紅線，除了是創作自由，還有她放不下、在創作過程間，她採訪過的受難者家屬，他們的苦痛和折磨仍未告終，至今仍未獲自由、公義仍未彰顯。莊梅岩為免令難屬處境更危險，甚少聯絡受訪難屬，「久不久會凝住，或者每逢6.4都一定會諗起佢哋，唔知佢哋今年係咪安好。」

關注熱度大減 形容「或漸變成省略號」

踏入六四事件32周年，莊梅岩坦言，經過反修例風波洗禮後，港人關注六四的熱度或大減，但不代表六四將畫上句號，她認為或會漸漸變成省略號，相信不少人仍會私下悼念，「就係相信真相最後係會被保存，唔係咁容易一下子你抹走就抹走。」

創作《5月35日》亦讓她體會到港人對求真相的熱誠，「我哋（難屬和團隊）都係好真心真意去求呢件事嘅真相，同埋去講呢件事嘅真相，人生有經歷過呢樣野，其實係令到你自己更加難講謊話。她口中的歷史就像旋風一樣，雖然她沒有計劃再以六四作題材，但仍會描繪社會實況仍是她的目標，「無論我以為寫佔中、反修例、移民，其實都有六四嘅份兒，因為你住過係入面，你就有嗰個靈魂。」