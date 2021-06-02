兩男女涉藏光時模具及噴漆　官稱未證意圖毀壞財物　裁罪名不成立

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-02 19:06

前年萬聖節有網民發起示威，其中兩名男女在銅鑼灣被搜出藏有噴漆及光時噴漆模具等，被控合共3項管有物品意圖摧毀財產罪。案件今（2日）於沙田法院裁決，裁判官崔美霞指，雖然二人將噴漆和模具帶到現場實屬可疑，但案發時兩名被告並非處於非法集結現場，亦沒有拿出噴漆塗鴉，庭上也沒有證據顯示現場有被噴漆塗污，反而有不少以噴漆製成的橫額標語。崔官指，法庭無法肯定兩名被告確有意圖以噴漆和模具破壞財物，裁定二人罪脫，二人當庭釋放。

兩名被告陳雪汶（28歲，活動助理）及陳駿麟（29歲，港鐵車長）各被控一項管有物品意圖摧毀財產罪。控罪指，二人2019年10月31日，在銅鑼灣記利佐治街珠成大廈外，管有2枝噴漆及7張印有圖案用作噴漆的紙皮模具。陳駿麟另涉於家中管有5張模具，被多控一項管有物品意圖摧毀財產罪。

在維園搜身時被搜出噴漆及模具

裁判官崔美霞裁決時指，案發時與維園確實有一個未經批准集結正在進行，惟兩名被告被搜查時並非身處集會當中，只是在維園附近與另外數人站在一起。當警員替二人搜身時，次被告被搜出用作噴漆、刻有「光復香港，時代革命」和「惡攪」港鐵標誌的紙皮模具，以及手套等其他裝備，首被告則被搜出兩支噴漆。

次被告稱手套等是拿回車廠用

次被告曾解釋，模具和手套等都是他準備拿回港鐵車廠時使用的，唯警員其後向港鐵查證，獲悉次被告僅任職車長，並不需負責維修，而車廠內亦不容許任何噴漆或塗鴉行為。但崔官明言，即使次被告的解釋不實，單憑次被告說謊一事亦不足以將被告定罪，法庭仍需要參閱其他證據。

無證據顯示兩被告曾用涉案物品

崔官續稱，庭上控方第三證人承認他並不知道兩名被告身上的噴漆和模具將作何用途，也沒有任何證據證明二人曾經在現場取出噴漆和模具使用；同時，首被告被截停搜身時亦表現得十分合作，並沒有任何試圖逃跑的行為。庭上證供亦未有顯示，案發當日銅鑼灣有任何建築物被噴漆損毀，反觀現場有不少人手

無法肯定二人意圖毀壞財物

持住橫額、標語和標誌，而部份標誌是以噴漆畫上或製成。崔官表示，雖然二人將噴漆和模具帶到非法集結附近的行為十分可疑，但法庭畢竟未能排除噴漆用作製作標語和橫額的可能性，無法肯定二人意圖使用噴漆和模具毀壞財物，故裁定二人第一項罪名不成立。

就次被告在其家中被搜獲印有「光復香港，時代革命」的模具，崔官稱同樣覺得極為可疑，但庭上並沒有任何證據證明被告曾經將該些模具帶離家中使用，故法庭同樣無法肯定他意圖使用該些模具毀壞任何財物或作塗鴉用途，故裁定次被告第二項罪名同樣不成立；兩名被告當庭釋放。

案件編號：ESCC 409/2020