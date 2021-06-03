新冠肺炎．最新｜今增一宗印尼輸入個案　本地41日無源頭零確診

撰文： 梁煥敏 朱海棋 陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 鄭翠碧 張嘉敏 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-03 15:14

衞生署今日（3日）宣布，僅得一宗由印尼輸入的確診個案，本地的源頭不明感染則繼續零確診，已是連續41日沒有本地源頭不明個未案。 特首林鄭月娥昨晚在Facebook專頁發帖，更指出至昨連續35日沒有本地個案，達到「清零」，並透露昨日出席一個建造界的活動時，聽到一位地產發展商表示正籌劃一項「頗有份量」的獎賞，但她未有公布獎賞是甚麼，但隨即惹來揣測是否再有地產商推出住宅單位，供已打疫苗市民抽獎。

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新冠肺炎｜增一宗輸入個案 印尼來港外傭染疫 41日無源頭零確診

【14:25】衞生署衞生防護中心公布，今新增一宗確診個案，為由印尼輸入的個案，至今本港個案累計11 850宗（包括11 849宗確診個案和一宗疑似個案）；本地沒有新增源頭不明個案，是連續第41天清零。

民安處將安排去年7.1後加入成員簽效忠聲明 鼓勵前線接種疫苗

【13:44】公務員事務局早前宣布，要求在2020年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員簽署聲明，表明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責。



據了解，民安處今日（3日）發出內部通告，將安排相關人員簽署聲明，民安處亦配合政府「以接種疫苗取代定期檢測」計劃，鼓勵在檢疫中心及檢疫酒店當值的前線人員打針，否則要「兩周一檢」，未有遵從成員將不再獲安排到檢疫設施執勤。



《香港01》正向民安處查詢。

【12:45】消息指，今天不設疫情記者會。

打疫苗抽凱滙｜大抽獎網站開放 6.15正式報名 參加僅須兩項資料

【12:10】本港疫苗接種率偏低，有私人企業響應政府「谷針」措施。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前公布，捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。抽獎網站今日（3日）中午12時開放予公眾查閱資訊，網站內列出有關參與抽獎的常見問題，參加者僅須提提香港身份證號碼及香港流動電話號碼兩項個人資料。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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新冠疫苗｜中大：僅25%市民計劃在未來半年打針 因對政府乏信心

【11:35】政府推行新冠疫苗接種計劃逾3個月，16歲以上人口當中只有約20%人接種了疫苗，接種率偏低。



中文大學一項調查更指出，只有25%市民計劃在未來半年打針，主因包括對政府的建議缺乏信心；不論政府如何澄清，仍深信疫苗有可致命副作用等。調查又發現，無單一措施能大幅度影響市民接種疫苗，即使落實疫苗護照供市民到外地旅遊，其鼓勵作用仍有限，倡政府推行「多重誘因」。

▼6月2日強制檢測學校名校▼

特首林鄭月娥周三晚在Facebook出圖，展示本港的抗疫達到清零。（林鄭月娥Facebook圖）

▼曾逗留內地及澳門抵港人士的檢測安排▼

▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼

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▼5月28日信和與華置公布打疫苗抽豪宅凱滙▼

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昨日總覽：新冠肺炎．6.2｜灣仔警員「假陽性」 無本地源頭不明增至40日

新冠疫苗｜再有單位抽獎？林鄭透露有地產商正籌劃「有份量」獎賞

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新冠疫苗｜單日3.2萬人打針 4.1萬人預約 昨5人針後不適送院

▼5月29日官涌體育館科興疫苗接種中心現百人長龍▼

港大研發疫苗｜陳肇始：本港疫情輕微 團隊需於境外做第三期測試

疫苗假期｜教育局去信校長促跟政府安排 籲允教師彈性上班打針

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