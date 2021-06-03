新冠疫苗｜本港每日僅接種3萬劑　城大：2023年1月才達致群體免疫

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-03 16:09

本港新冠疫苗接種速度未算快，城市大學最新推算，按本港現時接種速度，預計需到2023年1月方能達致群體免疫，而內地、英美等地就料可於今年內達到，並進一步回復正常生活；又以台灣近期爆發本土疫情指出，對病毒的閉鎖（lock out）措施並不能持久，而接種疫苗是打擊病毒最有效方法。

Osterrieder指出，新冠病毒的基本傳染數（R0）為2-3，若按R0約等於3作估算，人口中接種疫苗或曾經感染者比例須達到70%，才可達致群體免疫。（陳嘉慧攝）

城大高等研究院今日（3日）舉行有關新冠疫苗接種的講座，賽馬會獸醫醫學與生命科學學院院長Nikolaus Osterrieder指出，新冠病毒的基本傳染數（R0）為2-3，若按R0約等於3作估算，人口中接種疫苗或曾經感染者比例須達到70%，才可達致群體免疫。而按現時本港每日約3萬人接種疫苗的速度，本港要預計要到2023年1至2月，方可達致群體免疫。

他又以其他地區的數據作比較，內地現時約46%人口已接種新冠疫苗，按每日20萬人接種的速度，試了可於今年9月達致群體免疫。至於英美兩地，分別都已有約6成人口接種，料可於今年7至8月達到群體免疫。他指，屆時這些地區內的生活可進一步回復正常，而香港在達到群體免疫前，就仍需維持防疫措施。

台灣疫情顯示閉鎖措施未必持久

防疫表現一向良好的台灣近期疫情大爆發，Nikolaus Osterrieder指出，這顯示對病毒的閉鎖（lock out）措施並不能持久，要有心理準備缺口必然會出現，接種疫苗是對抗病毒最有效方法。他續指，傳播出速度更快的變異病毒經已出現，而且接種者大機會需要每半年至一年接種加強劑以維持有效免疫力等，因此現時是接種疫苗的「重要關頭」。

不少人會因擔憂副作用而猶豫是否接種，Osterrieder指，詳細披露有關疫苗安全性及有效程度的數據，非常重要。對於當局近日停止發布打針後送院者的詳細不適情況，他未評論相關做法，但強調公布有關數字時，需小心謹慎地解釋打針後出現的不適情況，不一定與打針有因果關係。

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打針送樓大抽獎有創意

他又引述研究指，傳達疫苗的保護作用是最有效的宣傳方法，相反強調接種是「道德責任」或易引致反效果。他亦建議，社會各界可提供更多具創意鼓勵手段，又提到近期有發展商送出樓宇單位作抽獎是好例子。

本港不同年齡組別接率方面，Osterrieder引用數據指，較年長者對疫苗的接受程度更高 ，如65歲以上人士對疫苗的接受程度47.6%，不過他們的接種比例仍然較低，又形容他們是最需要接種疫苗的一群人。