新冠肺炎．最新｜消息：連續41日無源頭不明斷纜　17歲少女初確診

社會新聞
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新冠肺炎疫情繼續放緩，周四（3日）僅新增一宗由印尼輸入的確診個案，本地繼續「零確診」，已是連續41日沒有本地源頭不明個未案。港府周四公布，批准降低接種復必泰的年齡至12歲，下周初將公布青少年的打針安排。

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【13:56】據了解，17歲少女初步確診，屬本地源頭不明個案，驗出N501Y變種病毒。

【13:30】消息指，今天不設疫情記者會。

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