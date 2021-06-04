新冠肺炎．最新｜消息：17歲少女初確診　讀伊利沙伯湯國華中學

撰文： 林穎嫺 鄭翠碧 李恩慈 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-04 15:46

新冠肺炎疫情繼續放緩，周五（４日）僅新增一宗輸入確診個案，本地繼續「零確診」。不過連續41日沒有本地源頭不明個案有可能「斷纜」，17歲少女初步確診。港府周四公布，批准降低接種復必泰的年齡至12歲，下周初將公布青少年的打針安排。

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【15:46】教育局發言人稱，局長楊潤雄已完成接種新冠疫苗。在5月29日中午時份，局長曾短暫出席假香港會議展覽中心舉行的香港國際教育展開幕活動，如有關活動涉及確診個案，將按照衞生防護中心的公布及指示處理。根據政府規定，已打針人士獲豁免強制檢測。

17歲女初步確診染變種病毒 「安心出行」通知5.29教育展人士檢測

【15:32】伊利沙伯中學舊生會湯國華中學發聲明稱，於6月4日（星期五）早上10時許，接獲衞生防護中心通知，該校一名學生初步確診，該學生最近回校日子為6月2日。學校需要向衞生防護中心提交由5月12日至6月2日曾經在校逗留超過2小時人士名單，並提醒有關人士需要強制檢測(編號P9405)。學校亦會由6月4日至6月24日停止面授課21天。消息指，中五女生住在天盛邨盛譽閣。

【14:16】衞生署衞生防護中心公布，截至六月四日零時零分，中心正調查一宗新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計11 851宗（包括11 850宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案為一宗輸入個案，21歲女子，由奧地利抵港，入住西營盤華美達海景酒店。

▼5月29日香港國際教育展▼

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【13:56】據了解，17歲少女初步確診，屬本地源頭不明個案，驗出N501Y變種病毒。



【13:30】消息指，今天不設疫情記者會。

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