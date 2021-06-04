六四32｜蔡耀昌：鄒幸彤近期言論行為不代表支聯會　惟否認割蓆

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-04 10:47

六四事件32周年，有消息指早前稱打算以個人名義到維園的支聯會副主席鄒幸彤，今日（4日）被警方拘捕。支聯會秘書蔡耀昌今日（4 日）表示，未能聯絡當事人，有關消息仍在核實中，相信她應該被捕，擔憂其情況，有需要可提供法律支援。 惟蔡耀昌多次重申，支聯會清楚今年不可舉辦六四集會，亦沒就維園集會做準備，強調鄒幸彤近期說法及行動不代表支聯會，甚至與支聯會立場相反。他重申支聯會認為安全及合法是最重要準則，呼籲香港市民留意安全及法律風險，重申「合法、和平係最重要考慮」。

我們擔憂每位朋友嘅情況，但鄒幸彤近期嘅說法同行動並不代表支聯會，甚至與支聯會說法相反。 支聯會秘書蔡耀昌

2012年6月4日，香港巿民出席六四燭光晚會。當年大會公布超過18萬人出席，為歷來最高。（Tyrone Siu／路透社）

警方早前以防疫理由，反對支聯會在維園舉行六四悼念晚會。支聯會副主席鄒幸彤早前透露計劃在今晚以個人名義到維園。她原定今早會到商台接受訪問，惟消息指她已被警方拘捕。

支聯會秘書蔡耀昌今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，未能聯絡當事人，相信她已被捕，惟消息仍在核實中。

支聯會清楚今年不可進行六四集會或相關準備

蔡耀昌指，擔心鄒幸彤，有需要可提供法律支援，惟他強調，支聯會整體立場與鄒幸彤有分別，「唔係割蓆，但要清楚表達有關問題嘅睇法」，他重申支聯會清楚今年不可進行六四集會或相關準備，「支聯會唔會進行宣傳或者今日去維園」。

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蔡耀昌解釋，支聯會上月常委會有詳細討論今年六四情況，除了在獄中的李卓人未有出席外，委員在毋須投票下決定維持合法和平立場。他透露，當時有個別成員有個人看法及行動想法，惟在「嚴崚關口」下已不厭其煩地提醒大家注意風險。

被問到2020年是否已屬最後一次公開悼念六四？他直言，「確實好難講，唔希望早前兩年係最後一次」。他認為，支聯會正面對政治及法律挑釁，即使堅持信念，亦要留意形勢，他強調支聯會至今仍然合法存在，「會企硬努力」，重申認為安全、合法及和平是最重要準則：「支聯會可以持續運作，先知道仲可唔可以有六四集會」。他亦呼籲香港市民留意安全及法律風險。