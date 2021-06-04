青年調景嶺站被職員制伏　港鐵：乘客以長者八達通入閘一度逃跑

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-04 20:44

今早網上流傳港鐵調景嶺站有青年疑似「跳閘」被職員制伏。港鐵證實指該青年使用長者八達通以特惠車資入閘，因未有繳付正確車資遭職員調查，惟該男乘客一度逃跑，並向追上的職員揮動隨身物品，惟他其後亦願意配合職員指示，被發出附加費通知書，事件歷時約10分鐘，過程中無人受傷。

港鐵回覆《香港01》時證實，今早9時10分，顧客服務及收益保護組人員於調景嶺站大堂執勤期間，留意到一名男乘客入閘時，閘機顯示他使用特惠車資的車票，懷疑他沒有繳付正確車資，遂上前檢查其車票。對方出示手機裝置的長者八達通及身份證明文件。職員檢查後，證實該乘客並不符合使用長者八達通的條件，違反車票發出條件，並須向他徵收附加費。

涉事男乘客跟隨職員到車站會議室期間，突然拔足逃跑，並向追上的職員揮動隨身物品，該男子其後願意配合職員指示，職員亦按程序根據港鐵附例向他發出附加費通知書，男子完成有關手續後便離去，歷時約10分鐘，事件中無人受傷，車站整體運作亦不受影響。

港鐵再次呼籲乘客，必須繳付正確車資。根據港鐵附例，職員如發現乘客違反港鐵附例或車票發出條件，可向該名乘客徵收附加費，若乘客拒絕繳交附加費，可被檢控，一經法庭定罪，最高可被罰款5,000元。