新冠肺炎．最新｜消息︰今增一宗確診　患者為染英國變種病毒少女

撰文： 林穎嫺 梁煥敏 歐陽德浩 鄭翠碧 李恩慈 曾凱欣 馬煒傑 張嘉敏 鍾妍 黃金棋 鄭秋玲 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-05 12:17

本港新冠肺炎疫情「清零」恐斷纜，外防輸入或再失守。天水圍一名17歲女生昨（5日）初步確診並帶變種病毒，感染源頭不明。消息指，今增1宗確診，患者為染英國變種病毒少女，個案列本地感染。意味將終止本港連續42日無源頭不明個案紀錄，料今日衞生署會作出公布。 理工大學團隊為少女的病毒樣本進行基因排序後，更發現個案屬本港首宗本地源頭不明英國變種病毒個案，而病毒基因更與早前的其他輸入英國變種個案不同，料涉未知的新源頭。 女生居於天水圍天盛苑盛譽閣，大廈居民昨晚禁足強制檢測，大廈今早已解封。她就讀伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，上周六（5月29日）到灣仔會展參觀第27屆香港國際教育展，其後曾到會展廣場商場一間首飾店，又到旺角寵物店Little Boss及光顧通菜街敏華冰廳，本周日（5月30日）再到屯門德榮工業大廈補習社，有關場所均已納強制檢測名單，當中單是教育展或多達4,000人。

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▼6月4日強制檢測學校及處所名單▼

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

+ 6 + 6 + 6

▼6.4伊利沙伯中學舊生會湯國華中學女生染疫▼

【12:16】消息指，本港今日新增1宗本地確診個案，患者為感染英國變種病毒株（Alpha）的17歲少女。

變種病毒｜染疫17歲女學生訪屯門補習社 疑為工廈劏舖分間24商戶

【12:01】衞生署昨日公布，確診變種病毒的女學生曾到在5月16、23、30日到過德榮工業大廈15樓306室。《香港01》今日到場觀察，見疑為工廠大廈劏舖，大門設鎖，內分間24間商戶，大門貼上管理處通告，指獲衞生署通知，曾有確診者逗留，今日下午會在公眾地方消毒。

▼染疫少女曾到訪德榮工業大廈 6月5日安排清潔▼

【11:47】疫苗接種計劃開展踏入第100天，接種計劃官方網站加入倒數時計，顯示距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期，目前剩餘時間為88天。網站加入顯示社區疫苗接種中心的剩餘名額資料，目前復必泰疫苗有約193萬人的名額，科興疫苗就有超過30萬人，當局又提醒市民，可透過參與計劃的過千名私家醫生接種科興疫苗。

（疫苗接種計劃網站截圖）

【10:32】政府昨日突襲封區，圍封疑染變種病毒初步確診少女，居住的天水圍天盛苑P座盛譽閣，全幢大廈居民須接受強制檢測。政府發言人指，執法行動在今日上午約10時15分完結。政府共檢查超過330名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測，大廈現時已解封。當局又指，大廈未有應門的約20戶居民，應盡快聯絡政府進行檢查。今次行動中，民政事務總署（包括元朗民政事務處）、警務處、衞生署控煙酒辦公室及醫療輔助隊動員共約240名人員。

▼6.4天盛苑盛譽閣17歲女居民染疫▼

變種病毒｜理大︰17歲女病毒基因有別其他輸入個案 涉未知新源頭

【10:21】理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，在最新病毒基因排序結果發現，初步確診的17歲天水圍女學生的病毒基因屬於B.1.1.7（英國變種病毒, N501Y Alpha）。與早前第四波流行的病毒株和四月印度商人及菲傭群組的南非變種病毒株不同。是首次在本地源頭不明個案，發現英國變種病毒。

蕭傑恒團隊在病毒基因排序中，發現初確診少女染英國變種病毒，或為首宗本地無源頭感染英國變種病毒個案。（資料圖片／鄭翠碧攝）

尖沙咀兩酒吧違規多人未打疫苗 2負責人收傳票或檢控 90客罰款

【07:06】政府公告，上午約七時完成天水圍天靖街3號天盛苑P座盛譽閣強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約850名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中約20戶在過程中沒人應門。

【04:00】西九龍反三合會行動組展開代號「犂庭掃穴（LEVINGTON）」行動，昨（6月4日）晚約11時，突擊搜查尖沙咀區內酒吧，發現一間位於加拿芬道的「樓上吧」懷疑違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

行動中，60男18女（19至56歲）顧客，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被罰款；他們均未能出示「安心出行」紀錄，亦未有接種2019冠狀病毒病疫苗，人員遂向他們發出口頭警告。警方稍後將檢控相關負責人。

染變種病毒少女上周六教育展後到旺角敏華冰廳 同場人士強制檢測

【00:21】食物及衞生局強制檢測公告也公布，四間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，有一間學校及另外三間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。有關學校為：

馬鞍山迎海3期學之園幼稚園暨雙語幼兒園(迎海)；粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學二年級；灣仔肇輝臺高主教書院小學部六年級；屯門興富街保良局志豪小學一年級。

任何在5月22日至6月4日期間曾身處上述學校或屬指定小學的年級師生，須於6月6日或之前接受檢測。受檢人士若在6月2日至4日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月29日香港國際教育展▼

+ 10 + 10 + 10

【00:05】確診並帶變種病毒17歲少女行蹤曝光。食物及衞生局公布強制檢測公告，少女曾身處六個指明地方，相關人士須接受強制檢測。

任何在5月15日至6月4日期間曾身處天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學超過一小時的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）；

任何在5月29日（上周六）曾身處香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

任何在5月29日下午6時至8時期間曾身處旺角通菜街187號地下寵物店Little Boss 的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客）；

任何在5月16日、23日或30日曾身處屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

任何在5月29日下午7時至10時期間曾身處旺角通菜街162號地舖敏華冰廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客）；

任何在5月29日下4時至6時期間曾身處香港會展廣場商場地下Deutsche Schenker-Gruppe HK的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

以上人士須於6月6日或之前接受檢測。受檢人士若在6月2日至4日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月5日)▼

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