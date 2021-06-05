變種病毒患者曾到訪　敏華冰廳照常營業　有食客得知後即調頭走

撰文： 馬煒傑 曾凱欣 最後更新日期： 2021-06-05 14:18

變種病毒再度殺入社區！本港昨日（4日）新增一名17歲天水圍女居民初步確診，患者並帶有N501Y變種病毒株。食物及衞生局深夜出的強制檢測公告，將15個處所納入名單當中。 記者今日（5日）到患者曾到訪的多間食肆及店舖，包括位於旺角通菜街的敏華冰廳、寵物店Little Boss，以及位於灣仔會展廣場商場地下首飾店Deutsche Schenker-Gruppe HK。 涉事敏華冰廳分店今日照常營業，餐廳職員指，餐廳每日都有消毒、清潔，所以未有特意進行閉門消毒；而寵物店Little Boss則已聘請消毒公司進行全面消毒，並將更換店內貨品；位於會展的Deutsche Schenker-Gruppe HK店舖，今日同樣如常營業。

位於通菜街的敏華冰室今日如常營業，店舖外亦未有貼上告示告知食客曾有變種痛毒確診者到訪。(馬煒傑攝)

天水圍天盛苑盛譽閣一名17歲女居民，昨日（4日）初步確診並驗出帶N501Y變種病毒株。食物及衞生局深夜發出強制檢測公告，將15個處所納入名單當中。記者今日（5日）到訪患者曾到訪的旺角通菜街的敏華冰廳、寵物店Little Boss，以及位於灣仔會展廣場商場地下首飾店Deutsche Schenker-Gruppe HK。

其中，位於通菜街的敏華冰室今日如常營業，惟店舖外亦未有貼上告示，告知食客曾有變種病毒患者到訪，有餐廳職員表示，未有人告知曾有確診者到訪，只是今早觀看新聞才得知事件。職員更表示，餐廳每日都有消毒、清潔，所以未有特意關門再消毒。而餐廳負責人李女士被問到為何不全面消毒，仍繼續營業時，則僅表示「公司安排緊」。

趙生及趙太原先不知道曾有確診者到訪餐廳，進入餐廳後查看新聞才得知有確診者到訪，亦隨即離開餐廳並未有點餐或進食。(馬煒傑攝)

市民︰食肆應貼告示 告知食客曾有確診者到訪

趙生及趙太原先不知道曾有確診者到訪餐廳，進入餐廳後，查看新聞才得知有確診者到訪，隨即離開餐廳「調頭走」，未有點餐或進食。二人說，對變種病毒感到擔心，並認為餐廳應先關門消毒，而侍應亦應隔離。

戴先生亦帶同小朋友到餐廳用膳，用膳完畢離開餐廳後，經記者轉述才得知曾有確診者到訪。雖然不感到太擔心，但認為餐廳應張貼告示，告知食客曾有確診者到訪。他又指，疫情初期，食肆都會有告示，告知食客曾有確診者到訪，但隨疫情爆發一段時間，感覺市民都變得習慣，而未有做足。

寵物店正安排大清潔

位於同一條街的寵物店Little Boss則表示，已聘請消毒公司全面消毒。記者中午到訪該店時，已「落半閘」進行清潔。職員表示，他們打算將店內貨品全部換，而患者上月29日到訪當日，當值的職員亦正在隔離。

會展廣場商場地下首飾店Deutsche Schenker-Gruppe HK，店舖今日如常營業。（曾凱欣攝）

另外，患者報稱上周六（5月29日）下午約4時，到過會展舉行的香港國際教育展，並曾到會展廣場商場地下首飾店Deutsche Schenker-Gruppe HK。店舖今日繼續如常營業，職員透露，未有收到衞生署或會展廣場通知，曾有確診者到訪，由於負責人不在港，其餘詳情不方便透露。

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼