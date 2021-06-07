離開理大稱無帶身份證　卻在別人鞋內尋回　少年誤導警員罪判感化

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-07 11:32

前年11月反修例運動期間，警方圍堵理工大學多天，兩名案發時分別17歲及15歲少年離開校園時，向警員訛稱沒有攜帶身份證，惟之後在17歲少年的鞋內搜出他們的身份證。二人涉提供虛假資料企圖誤導警員，17歲少年早前認罪，而15歲少年經審訊後被裁定罪成，今（7日）於九龍城裁判法院被判18個月感化令。

案發時15歲，現在17歲的姓李被告，被控有意圖而提供虛假資料，企圖誤導警務人員。他涉於2019年11月21日，在尖沙咀康達徑尖東救護站一輛救護車內，訛稱當時沒有身份證明文件，企圖誤導警務人員。李經審訊後被裁定罪成。

求情稱受人唆擺犯案

辯方律師求情時稱，被告的感化報告正面，他承認做錯，被告是受人唆擺犯案，原本都打算將姓名及身份證號碼等資料如實告訴警方，望法庭給予他更生機會。

官指案件性質嚴重

裁判官葉啓亮稱案件嚴重，指李離開校園時，明知身份證藏於另一被告的鞋中，但仍誤導警員，目的是逃避所帶來的刑事責任，他最後亦有把其姓名及地址告知警員。

犯案時沒想過後果

葉官判刑時引述感化報告指，李當時沒有想過後果，現已有悔意，父親及社工對他評價正面。葉官按報告建議，判李18個月感化令，李在工作讀書、朋友交往及參加更生活動方面須遵從感化官指示，亦須守宵禁令。

另一被告鄭啟駿（18歲）早前認罪，同被判感化18個月。

案件編號：KCCC825/2020