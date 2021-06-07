調查：參與義務工作越多元化創意越高　精神健康勝一般人

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-07 21:38

疫情增加精神壓力，有機構早前進行了一項調查，探討義工與創意思維關係。結果發現，445名受訪義工中，參與的義務工作越多元化，其創意亦會越高。另外，受訪者的精神健康平均分為62.6，較去年「全港精神健康指數」調查，全港市民所得的45.1分高。

浸信會愛羣社會服務處於去年2月至今年2月期間，透過網上問卷形式，訪問了445位義工，探討義務工作與創意思維的關係，及了解義工在新冠疫情下的精神健康狀況。

浸信會愛羣社會服務處於去年2月至今年2月期間，透過網上問卷形式，訪問了445位義工，探討義務工作與創意思維的關係。（機構提供）

結果顯示，受訪義工越想體現利他精神、越想尋求新知識、參與的義務工作越多元化，其創意亦會越高。另外，受訪義工的精神健康平均分為62.6，與前年數字大致相若；若與「全港精神健康指數」調查相比，全港市民去年錄得歷年最低之45.1分，明顯更高。



調查機構認為，受訪義工的精神健康比普遍市民較不受疫情影響。浸信會愛羣社會服務處總幹事趙漢文指，疫情下需保持社交隔離，部分人或感孤獨、無助，建議市民無需「單打獨鬥」，可選擇投身義務工作，拓展社交及支援網絡，促進精神健康