新冠肺炎．最新｜今增3宗確診全為輸入個案　哥倫比亞及印尼抵港

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 麥凱茵 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-08 15:24

本港新冠肺炎疫情近日反彈，天水圍天盛苑三母女相繼確診並驗出帶英國變種病毒株Alpha。今日則未有本地新增個案，僅有3宗輸入個案，本港累計11 869宗個案。

日前本地染變種病毒的首名患者、17歲少女的胞姊（編號：11860），她在5月23日及5月29日到過尖沙咀、深水埗及荃灣共12個地點，包括K11 MUSEA、西九龍中心、如心廣場、愉景新城及荃新天地2期等，均納入強制檢測公告。

三母女潛期及發病期曾到過不少地方，有約100人被列作密切接觸者，送往檢疫中心隔離21日，暫除了三母女外，未有再現感染者。至於她們如何會染疫，衞生署仍在調查源頭。

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新冠疫苗｜湯修齊：不少家長有意打針 籲放寬小學到校打針門檻

【14:36】政府復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，教育局正與學校團體商討學生接種新冠疫苗安排，詳情將於稍後由公務員事務局長聶德權公布。家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊今日（8日）表示，中學較易達到300人接種門檻，惟不少小學家長亦歡迎教育局提供到校打針服務，建議政府彈性處理小學外展接種人數門檻。

消息指政府擬以300人為門檻，為學校安排到校接種新冠肺炎疫苗服務。（資料圖片）

新冠疫苗｜梁子超倡到校打針後放寬課外活動 讓已打針學童參加

【14:34】政府將BioNTech復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，公務員事務局局長聶德權表示，教育局未來一星期會與學校商討學生接種安排。呼吸系統專科醫生梁子超表示，家長有疫苗遲疑情況很正常，建議政府整合外國有關兒童接種復必泰疫苗的數據，給予他們信心。另外，他建議政府推出到校接種先導計劃，其後學校可推出課外活動，如學校旅行、參觀、體育活動和興趣班等，放寬人數上限，讓已打針的學生參加。

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今日增3輸入本地零確診 印傭酒店檢疫期間確診 2人哥倫比亞來港

【14:22】今日未有本地新增個案，僅有3宗輸入個案，2人由哥倫比亞及1人由印尼抵港。本港累計11 869宗個案。

5000元消費券｜八達通可當正常金錢消費 料可用於交通工具

【09:43】5000元電子消費券計劃暫定於7月初開始接受申請，政府將於本月下旬公布詳情。當局早前選定4個協助推行電子消費券的電子支付營辦商，即AlipayHK、八達通、Tap & Go 及WeChat Pay HK。

八達通公司營業及市務總監李玉兒今日（8日）在港台節目《千禧年代》指，市民若使用八達通收消費券可當正常錢額消費，料可涵蓋交通工具。她指，自4月起有超過3000個新商戶。而支付寶港澳台地區總經理李詠詩指，AlipayHK將分開帳戶內的餘額及消費券，用戶付款時可選擇。

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▼6.7荃灣愉景新城外流動採樣檢測站▼

強制檢測學校｜13校爆上呼吸道感染或流感 須最遲周三接受檢測

▼6.7強制檢測學校名單▼

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

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首5個月大學畢業生全職空缺回升兩成 人力顧問：MT招聘競爭仍大

【08:00】踏入求職季，大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）最新數據顯示，今年首5個月全職空缺達23,157份，較去年同期回升20%，惟仍未重返2019年水平；有人力資源顧問指，近期疫情緩和，整體管理培訓生（Management Trainee，簡稱MT）名額有回升趨勢，「比起幾年前高峰期少」，故整體競爭仍很大。



去屆大學畢業生袁樂霖（Angel） 及吳偉程（Kenneth），去年在千名應徵者成功脫穎而出，加入電訊公司的MT計劃，但亦坦言疫情下求職感較困難。

袁樂霖（Angel）及吳偉程（Kenneth）正在和記電訊任職見習行政人員。（梁鵬威攝）

消費券優惠大全 八達通吸客用App狂送錢 WeChat推呼朋引伴獎賞

【08:00】政府派發電子消費券的日子漸近，財政司司長陳茂波昨日（7日）公布，現時準備工作已進入最後階段，暫本月下旬公布詳情，包括登記手續及發放安排。消息指最快7月4日起接受登記。

其實自5月初開始，4間電子支付營辦商已使用渾身解數吸客，就各自的特長不斷推出優惠。當中以八達通及WeChat Pay HK推出的優惠最多，例如八達通主攻增值及轉帳優惠、WeChat Pay HK的重心則放在街市及早鳥優惠。下文將連同AlipayHK及Tag & Go，逐一介紹6月最新的優惠。

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎．6.7｜天水圍三母女均染變種病毒 預約打疫苗近4日新高

新冠疫苗｜3.6萬人預約接種單日增25% 現存復必泰疫苗減至47萬劑

變種病毒流入社區 蕭傑恒：與深圳病毒株不同 懷疑傳入個案走漏

打工仔午飯時段湧荃灣愉景新城強制檢測 市民憂變種病毒考慮打針

確診患者康復後失嗅覺 港研究團隊：口服維他命A配香薰助復原

新冠疫苗｜安老院接種率低 業界：研究推大抽獎或假期鼓勵員工

檢疫酒店｜房客投訴西營盤華美達房間熱到爆汗 床邊電腦驚現曱甴