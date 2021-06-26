消費券．持續更新｜一文盡覽4電子支付21項優惠　近半7月初截止

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-26 09:00

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府早前公布電子消費券的詳情，選擇電子登記的市民，最快可於8月1日，領取第一期2,000元的消費券。而4間電子支付營辦商於過去數月，已使用渾身解數，不斷就消費券推出優惠吸客登記。 下文將持續更新最新與消費券有關的優惠。

▼八達通優惠詳情▼

1. 領取消費券優惠

優惠1︰首200萬名於政府消費券中央登記系統，以八達通卡完成登記的市民，並已將該卡加入八達通App，可賺18元八達通增值額。

優惠二：憑已登記的八達通卡，單月消費滿1,000元（需要以200元或以上的交易累計），可賺50元八達通增值額。即於8月及9月期間，連續兩個月最多可獲100元八達通增值額，名額1百萬個，先到先得，送完即止。

以上兩個優惠推廣期由7月4日至9月2日。

用戶按此了解更多︰八達通消費券登記優惠

+ 7 + 7 + 7

2. 三星手機用戶迎新優惠

三星手機用戶由即日起至7月31日，首次於Samsung Pay加入Smart Octopus的新用戶，只需登記優惠，並以Smart Octopus進行消費，包括交通及零售，可獲80元八達通增值額。

用戶按此登記優惠︰三星手機用戶優惠

3. 登記八達通Mastercard迎新優惠

八達通Mastercard早前正式登陸Google Pay，由即日起至7月31日，用戶新申請八達通Mastercard，所有消費享10%回贈，最高可享300元回贈，能用於網購，或在零售商戶付款。

若用戶於今年6月30日前登記，並於8月31日或之前消費，將於10月1日至31日獲得回贈。若用戶於今年7月1日至31日登記，並於7月1日至9月30日消費，則將11月1日至30日獲得回贈。

用戶按此登記優惠︰新申請八達通Mastercard優惠

4. 八達通App設「轉數快」迎新優惠

由即日起至7月31日，透過八達通App成功設立「轉數快」銀行轉賬，並經銀行轉賬服務，完成至少一單100元或以上的八達通增值，將可獲30元獎賞。而名額僅得4萬個，先到先得。

用戶按此了解更多︰八達通App設「轉數快」優惠

5. 蘋果用戶迎新優惠

由即日起至8月31日，新客戶將實體八達通卡轉移至iPhone及Apple Watch上，並登記及消費一次，可獲得100元獎賞。此外，以上用戶以Apple Pay、八達通銀包或銀行「轉數快」支付八達通儲值額及按金，則可獲50元。

用戶按此登記優惠：蘋果用戶迎新優惠

6. ZA Bank開戶優惠（7月1日開始）

由7月1日起至8月31日，市民選用八達通卡領取消費券，並完成指定步驟，便有機會獲取ZA Bank加碼消費券，最高可獲5,018元現金獎賞。不過合資格人士必須成為ZA Bank的新用戶，以及在推廣期前未曾持有任何ZA Bank的產品。

申請人士只須於推廣期內，使用開戶邀請碼【OCT5000】開立ZA Bank賬戶，即獲18元現金獎賞。而在ZA Bank開戶後30日內，使用ZA Card在任何商戶消費一次，即可抽取一次總值100元至5,000元的現金獎賞。

7. 八達通App買港鐵全月通優惠

由即日起至7月7號，MTR Mobile登記用戶，以已連結的八達通，首次經八達通App付款購買，並加註港鐵全月通加強版的八達通至MTR Mobile賬戶，可獲7-Eleven便利店20元電子現金券一張，只適用於港鐵車站內。

用戶按此了解更多︰港鐵全月通加強版優惠

8. 八達通自動增值優惠

由即日起至7月31日，為手機八達通成功申請自動增值服務，即iPhone或Apple Watch、Huawei Pay八達通、Samsung Pay，自動增值金額為500元或1,000元，並符合推廣要求，即獲150元八達通增值額。每次為八達通自動增值，更可賺取信用卡積分獎賞。

用戶表此了解更多︰八達通自動增值優惠

▼AlipayHK優惠詳情▼

1. 「超離地特別賞」六重獎賞優惠

AlipayHK推出「超離地特別賞」優惠，於指定登記階段期内，首兩名AlipayHK合資格用戶，若成功於政府消費券中央登記系統登記，並選擇AlipayHK收取消費券，便可贏取AlipayHK的「六重獎賞」。

第一彈：與大廚張錦祥享用多國菜之旅獎賞，登記日期為7月4日。 第二彈︰麥當勞全年365個巨無霸餐獎賞，登記日期為7月11日。 第三彈︰與七師傅譚仔見面會獎賞，登記日期為7月18日。 第四彈︰3萬元AlipayHK易乘碼乘車券獎賞，登記日期為7月25日。 第五彈：保誠香港網球公開賽貴賓包廂入場門票獎賞，登記日期為8月1日。 第六彈：培生擂台無敵盃VIP入場門票獎賞，登記日期為8月8日。

用戶按此了解更多︰「超離地特別賞」優惠

2. 推薦朋友轉帳獎賞

由即日起至6月30日，若用戶向指定用戶轉賬至少5元，便可獲取20元禮券，轉帳金額愈多，最高可獲400元的獎賞。指定用戶包括新用戶及特選用戶，即未曾以AlipayHK完成付款、繳費、轉賬、派利是或匯款；或於過去1年未曾以AlipayHK成功付款的用戶。

用戶按此了解更多︰推薦朋友轉帳獎賞

3. 消費券早鳥獎賞30元

由即日起至7月3日，於AlipayHK App內消費券早鳥獎賞頁面中，點擊「立即訂閱」；並於政府中央登記系統中，選擇AlipayHK登記，經確認後30元消費券早鳥獎賞 （5元禮券6張），將於2至3個工作天內自動發放。

用戶按此了解更多︰消費券早鳥獎賞30元

4. 註冊新用戶迎新獎賞

由即日起至6月30日，註冊成為AlipayHK新用戶，即可獲取70元迎新獎賞及10元易乘碼體驗賞各一份。用戶可選擇百佳、屈臣氏、莎莎、7-Eleven、譚仔、中電、美心西餅、3香港、日本城等商戶，其中一間作為70元迎新獎賞。

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5. 「勁賞掃」優惠 滿10元減2元

AlipayHK早前更新「勁賞掃」優惠，由即日起至6月30日，用戶掃瞄二維碼後買滿10元即減2元。而該優惠更由過往的指定商戶，所有接受AlipayHK收款的商戶均適用。而每名用戶每月最多可領3次「勁賞掃」優惠。

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6. 「日日搭車，日日有獎」優惠

AlipayHK早前亦推出「日日搭車，日日有獎」活動，由即日起至6月30日，向用戶提供8元試用券。而每推薦1名易乘碼新用戶可獲4元優惠券，另外亦贈送一次5元匯款禮券1張。此外，每日以易乘碼搭車，亦獲取1個印花，最多可積累6個。

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▼WeChat Pay Hong Kong優惠詳情▼

1. 商戶優惠放題

WeChat Pay HK最近推出「商戶優惠放題」，用戶只須訂閱消費券資訊，便可領取逾100間商店優惠，包括HKTVmall、一田超市、OK便利店、麥當勞、大家樂等。WeChat Pay HK更指，優惠持續加碼中。

2. 「邀請親友消費券齊齊加碼」活動

由即日起至9月1日，任何已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的用戶，若進入「邀請親友消費券齊齊加碼」的活動頁面，可透過多種方式邀請親友參與活動。

當親友完成訂閱後，並選用WeChat Pay HK登記和成功收取消費券，即屬邀請成功。用戶每成功邀請一名親友，可獲20元加碼賞，每位用戶於推廣期間最多可邀請250人，即最高價值5,000元的加碼賞。

而WeChat Pay HK亦提升「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的獎賞，用戶只須在推廣期內，利用WeChat掃瞄活動的推廣海報，進入活動頁面，並填寫手提電話號碼驗證，完成後即訂閱與消費券相關的資訊，並可獲12元電子現金券。參與商戶共有40家，包括7-Eleven、新鴻基地產旗下商場、莎莎等 。

3. 「街市碼上餸」優惠

WeChat Pay HK在「街市碼上餸」的基礎下，夥拍建華集團（即「香港街市」）推出兩個優惠。首先，用戶於「香港街市」透過WeChat掃描二維碼訂閱消費券資訊，即送兩張6元的電子現金券，消費滿20元可使用1張。該活動將於6月1日起直至政府消費券接受登記前一天。

第二，用戶在「街市碼上餸」活動頁面即可領取「街市專屬券禮包」，內有「香港街市」電子現金券1張，消費滿40即減20元。而用戶在使用後，更可解鎖10元及5元電子現金券，即3次解鎖合共獲35元優惠。

而在「香港街市」消費滿10元，亦可獲「街市專屬」電子印花1個，每2個印花可兌換5元街市專屬電子現金券，消費滿10元便可使用。當用戶消費高於10元達5次，則有機會換領禮品一份。該活動期將於6月30日完結。

4. 惠康狂賞優惠

WeChat Pay HK早前「惠康狂賞優惠」，推廣期為5月14日至6月30日，用戶只須在店內掃瞄二維碼，可換領30元專屬電子現金券；而合資格新用戶掃瞄後，可再獲20元迎新優惠。倘若連同「每周狂賞印」，新用戶最多可獲70元，不過須注意的是，據WeChat Pay的Facebook資料顯示，「每周狂賞印」活動已於6月25日結束。

▼Tap & Go優惠詳情▼

1. Never Give Up網上慈善演唱會電子門票

即日至7月24日中午12時，Tap & Go「拍住賞」用戶於App內記下推薦碼，並以此首次成功登記DrGo，即可獲得「Never Give Up網上慈善演唱會」電子門票一張。該演唱會於7月24日周六晚上8時30分，由MIRROR成員Anson Lo、Edan Lui呂爵安及陳卓賢舉行。此外，用戶亦可獲得兩項迎新禮品，包括 DrGo 200元電子券一張、 原味家作30元電子現金券一張。

用戶按此了解更多︰Never Give Up 網上慈善演唱會

2. 新巴及城巴半價優惠

由即日起至6月30日，用Tap & Go「拍住賞」銀聯卡，以雲閃付App內「乘車碼」乘搭新巴及城巴，可享單程車費半價，每次最多可減10元。

用戶按此了解更多︰新巴及城巴半價優惠

3. OpenRice外賣自取及餐飲券優惠

由即日至7月1日，以Tap & Go拍住賞Mastercard卡，於OpenRice惠顧外賣自取服務或購買餐飲券，即可享兩項優惠。

優惠一︰每逢周三及周五外賣自取優惠。用戶於推廣期內，OpenRice手機應用程式惠顧外賣自取服務滿80元，可享20元折扣優惠。

優惠二︰每周超值餐飲券優惠。用戶於推廣期內，每逢周五至下周四，於OpenRice手機應用程式或網頁版，單次購買餐飲券滿400元，可享60元折扣優惠。

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