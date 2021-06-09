硬皮症病徵似類風濕關節炎導　延誤治療可併發肺纖維化致命

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-09 08:00

出現晨僵、關節痛、手指變形便是患上類風濕關節炎？原來較類風濕關節炎罕見的硬皮症也會出現同樣病徵，更會併發肺纖維化，有三成五患者因而死亡。香港風濕病基金會指出，近半患者在發病後一年以上才發現確診，近兩成沒有定期檢查肺部，失去診治的時機。

硬皮症是罕見的自體免疫系統病，免疫系統會錯誤攻擊正常細胞，造成發炎、結締組織過度增生及纖維化。每10萬人中，約有7.3名患者，當中女性發病率較男性高四倍，通常會在30至50歲發病，推算本港約有500名患者。

硬皮症患者肺部會出現纖維化現像（箭嘴）

患者周小姐在2011年的冬天出現手指變白、麻痺的問題，隨後更有晨僵、關節痛。但兩年後即2013年才確診患上硬皮症，至2016年一場持續3個月的咳嗽更揭發其肺部已纖維化。

風濕科專科醫生葉文龍引述歐洲數據，硬皮症中有35%患者死放肺纖維化，惟香港風濕病基金會在今年4月至5月訪問31名硬皮症患者，仍然有兩成人無定期檢查肺部，容易錯失抑壓肺纖維化惡化的時機。

調查同樣發現，近半患者在發病後一年以上才發現確診。風濕科專科醫生馬繼耀稱，很多患者初時病徵輕微，至關節痛時才轉介過來再確診，「我哋都有見過有啲6個月至一年個肺纖維化惡化得好差。」不過，硬皮症並非不治之症，去年獲批的新藥「尼達尼布」便延緩肺功能減退。

兩位醫生又提醒，若出現關節痛及容貌有改善，如鼻子變細、嘴巴打不開、皮膚變厚，甚至皺紋消失也可能是患上硬皮症，應該盡早求醫。