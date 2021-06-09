新冠肺炎．最新｜今增4宗確診　全為輸入個案

撰文： 勞敏儀 王潔恩 鍾妍 李恩慈 朱海棋 張嘉敏 黃偉倫 胡家欣 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-09 14:21

本港首次出現源頭不明社區變種病毒群組，天水圍天盛苑三母女先後確診，多個商場及食肆列入強檢名單，約百人列密切接觸者要檢疫21日，「危險期」未過。昨錄得3宗輸入個案，本地再現零確診。本港累計有11,869宗個案。 4人限聚令、食肆堂食安排及口罩令等今日（9日）午夜屆滿，特首林鄭月娥昨表示，由於該天水圍個案，不是適當時候放寬仍然有效的社交距離措施，即原定明日（10日，星期四）放寬措施煞停。政府今日凌晨宣布，現行社交距離措施延續兩周至6月23日。今日新增4宗確診，全為輸入個案。

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【14:18】衞生署衞生防護中心公布，截至六月九日零時零分，本港有4宗新增確診個案，全部是輸入個案，分別由黎巴嫩、斯里蘭卡、印尼、奧地利抵港。至今本港個案累計11 873宗（包括11 872宗確診個案和一宗疑似個案）。

【13:16】據了解今日錄得約5宗確診，無源頭不明個案，不設疫情記者會。

梁子超倡為抵港者檢疫初後期驗抗體兩次 惟屬輔助措施難滴水不漏

【09:37】新冠肺炎疫情持續，早前居於天水圍的三母女相繼染疫，並驗出帶有變種病毒。為防走漏入境個案，當局指將為檢疫人士或入境者檢驗抗體，正研究檢驗地點及測試方法。

呼吸系統專科醫生梁子超今日（9日）在港台節目《千禧年代》指，建議應於檢疫期初期及後期分別作抗體測試，若初期抗體檢驗為陰性，而後期驗出有抗體，則要視作確診個案送院。不過，他指檢驗抗體只為輔助措施，不能夠做到滴水不漏。

政府延續現行社交距離措施14天 屬餐飲業務或酒吧須二選一

【01:54】政府今(9日)凌晨公布將維持現行的社交距離措施，由明日(10日)凌晨零時起生效，為期14天，直至6月23日。在此期間將繼續維持現時就餐飲業務的規定及限制，即除酒吧或酒館另有規定外，所有餐飲業務處所須按A類、B類、C類或D類運作模式的其中一種運作。

其中新增一項限制，餐飲業務及酒吧/酒館等表列處所，只可選擇以餐飲業務中的A 類、B 類、C 類或 D 類運作模式，或酒吧或酒館運作模式的其中一種，在6 月 10 日至 23 日期間運作，而一經選定後不可再作轉變。新增限制令同時持有食肆及酒吧牌照的店舖不能隨意「變身」，無法同時享有兩者優勢。

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