新冠肺炎．6.9｜染變種病毒患者常坐天水圍巴士NR955　乘客強檢

撰文： 勞敏儀 王潔恩 鍾妍 李恩慈 朱海棋 張嘉敏 黃偉倫 胡家欣 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-10 01:02

本港首次出現源頭不明社區變種病毒群組，天水圍天盛苑三母女先後確診，多個商場及食肆列入強檢名單，約百人列密切接觸者要檢疫21日，「危險期」未過。衞生防護中心今日（9日）公布，新增4宗輸入個案，累計增至11,873宗個案，連續兩日本地零確診、連續4日無本地源頭不明個案。 4人限聚令、食肆堂食安排及口罩令等今日午夜屆滿，特首林鄭月娥昨表示，由於該天水圍個案，不是適當時候放寬仍然有效的社交距離措施，即原定明日（10日，星期四）放寬措施煞停。政府今日凌晨宣布，現行社交距離措施延續兩周至6月23日。今日新增4宗確診，全為輸入個案。

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疫苗氣泡｜全港僅4間D類餐飲處所 包括四季酒店、The China Bar

【23:54】政府推出「疫苗氣泡」，把食肆分為4類，其中D類食肆可以舉行上限100人的宴會，每枱可坐最多8人並營業堂食至凌晨2時，惟要求所有員工接種兩劑疫苗滿14日，或每7日檢測一次。食環署今日（9日）把全港營運C類及D類餐飲處所名單上載到專題網頁，當中全港只有4間食肆酒吧登記運作D類模式，當中以酒吧夜店為主，亦有四季酒店宴會廳。

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新冠疫苗｜累計161萬人已接種 陳肇始：10月起只可到診所打科興

【23:18】新冠疫苗接種計劃踏入第104日，接種疫苗數字稍有回落。政府公布今日（9日）有3.28萬人接種疫苗，較昨日公布的少逾3,000人，至今全港有160.8萬人已接種首劑疫苗。今日亦再有3.44萬人預約接種疫苗，比昨日少約200人。



另外，昨日（8日，星期二）再有9宗接種疫苗後不適送院個案，情況穩定，有4人要留院觀察。

天水圍變種病毒患者每朝搭嘉湖山莊居民巴士NR955 乘客要強檢

【23:00】食物及衞生局公布強制檢測公告，由於早前一宗涉及N501Y變異病毒株的確診個案曾多次乘搭一條居民巴士路線，相關人士須接受強制檢測。

公告列明任何在5月12日至14日、17日至18日、 20日至21日、24日至28日、或5月31日至6月2日任何一日，上午7時至7時半分期間曾乘搭任何往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站（途經天水圍嘉湖山莊樂湖居） 路線號碼 NR955的居民巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於6月11日或之前接受檢測。受檢人士若在6月7日至9日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，有四間學校因發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，四校納強制檢測，名單有東涌富東邨香港聖公會東涌幼兒學校、元朗官立小學四年級、鰂魚涌香港嘉諾撒學校一年級、炮台山循道衛理中學三年級。

教育局上月底通知可申請下學年禁區紙，服務的最高年級由小五，放寬至中三。（資料圖片）

中港放寬接種年齡 跨境校巴將申禁區紙 校長盼小六生9月可回港

【22:05】疫情以來跨境生難往返深港兩地，大多數小學跨境生已接近一年半未有來港上課，教協及教聯調查均表示，不少學校已流失跨境生，甚至面臨縮班危機。



新界校長會副主席朱偉林直言，中港兩地疫情尚未完全穩定，對新學年全面通關並不樂觀，「一定唔可能全面通關」，但跨境校巴已著手申請下學年的「禁區紙」，期望隨著內地及本港放寬接種疫苗年齡後，新學年小六跨境生有望回港上課。



有跨境校巴服務商透露，教育局上月底通知可申請下學年「禁區紙」，最高年級由小五擴至中三，估計今年「點都要開，但點開返、幾多級就未知」。

科學委員會認同12歲起可打復必泰 全校7成人已打有條件全面復課

【19:48】許樹昌表示，入境人士抵港後須過3關，第一須證明自己打齊兩針並過14天；第二是核酸測試結果須呈陰性；第三為新增抗體測試，若有抗體檢疫期將縮減至7天。林文健其後補充，極高風險及甚高地區並不適用，由這些地方抵港人士仍需要隔離21天。

打針返港「過三關」檢疫期縮至7日 已打一劑可溝針打復必泰

【19:27】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日舉行聯席會議後見記者，林文健醫生表示，今日討論了4個課題：

1. 溝針是否有效？

2. 已打針人士入嚟可否再縮檢疫期、檢測方法會否有不同

3. 擴展至兒童12歲至15歲接種，接種時要注意的地方

4. 長者接種疫苗數據更新

衛生防護中心轄下兩個科學委員會舉行聯席會議，認同復必泰疫苗接種年齡降至12歲。（李澤彤攝）

新冠肺炎｜消息：學校滿20人可坐專車到接種中心 校長促盡快安排

【18:31】本港中小學教職員接種率不足兩成，政府上周批准降低BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡下限至12歲後，公務員事務局及教育局近日正接觸中小學界，研究提供到校打針服務。有消息人士透露，政府建議未達到校接種門檻（約300人）的學校，以專車往返接種中心，每節以20人為下限，30人為上限。



香港資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，小學適齡打針學生人數少，「放咗假就難叫佢哋返嚟」，相信政府傾向接納家長參與，並把握放暑假前的「黃金時間」開展到校打針計劃。他直言「打針無得迫，家長意願係最緊要」，故計劃邀醫生到校講座，讓家長聽取全球接種數據及專業意見後決定。

半島酒店籲七成員工 兩個月內打針 業務如無起色預將有裁員計劃

【18:10】半島酒店的母企大酒店大受疫情打搫，有報道指，半島酒店近日貼出內部告示，當中大酒店營運總裁包華指，若果酒店在6月底前未能達到70%接種率，或會實施更嚴格的成本節約措施，當中可能包括裁員。當中公司內部文件中亦有指，會裁走不願接種疫苗的員工。

就有關的報道，上海大酒店回覆《香港01》時表示，公司於六月底並沒有裁員計劃，以及透過獎勵計劃鼓勵員工接種疫苗，並非強迫員工，此外，公司有關部門會詢問員工，由他們自願提供接種疫苗的情況。

上海大酒店回覆《香港01》時表示，公司於六月底並沒有裁員計劃，以及透過獎勵計劃鼓勵員工接種疫苗。（資料圖片/黃穎津攝）

新冠疫苗｜珀麗灣客運要求員工不打針須兩周一檢測 接種有兩日假

【17:28】政府、商界近月落力「谷針」，多間私人機構響應，為員工接種疫苗提供假期等誘因，亦推出抽獎或優惠鼓勵市民接種。新地旗下的珀麗灣客運，今日（9日）向員工發通告，指會為員工提供最多兩日疫苗假期，惟若不接種疫苗，由今日起推行每14天定期檢測，若已完成接種兩劑疫苗，則可兩個月檢測一次。

新地亦為九巴母公司載通客運的大股東，近日亦安排外展接種服務，在九龍灣車廠為員工打針，但暫未有兩周一檢安排。

港航A320客機7月起停飛 機師半年假期僅1個月薪金 預告會裁員

【17:16】香港航空主席侯偉今日（9日）向員工發信表示，隨着落實合併部門和整合工作，過剩的員工需作新安排，包括自願長期帶薪休假（Voluntary Long Pay Leave Scheme）和裁員。空中巴士A320將從今年7月起停飛一年。所有A320 機師將獲長期帶薪休假，6個月假期可得1個月的固定工資，而9個月假期可獲2個月固定工資，詳情將向受影響僱員另行公布。

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置地員工限期前打針最多可獲3800元 達7成接種率共享四日假

【17:15】為提升新冠疫苗接種率，商界近日各自推出「谷針」優惠及措施。置地公司今日（9日）表示，將推出了一系列接種疫苗前後的支援，倘員工在7月15日或之前完成接種第二劑疫苗，將合共獲發3,800元；而在8月31日或之前打齊兩針，則只可獲1,800元。



置地公司又指，若公司員工能在8月31日前達至70％的整體疫苗接種率，將可獲得兩天的「額外疫苗假」，連計打針後的兩天「疫苗假」，即合共可獲四天假期。

六合彩本周五頭獎一注獨中得4600萬 6.15起回復每周攪珠3次

【15:04】現時六合彩每周只攪珠兩次，馬會今日公布，由下周二（15日）開始，恢復每周攪珠三次安排。場外投注站由5月15日起，提供購買六合彩彩票。

今增4宗個案全輸入 黎巴嫩來港男曾打針有病徵 4日無源頭不明

【14:18】衞生署衞生防護中心公布，昨（8日）錄得4宗新增確診個案，全部是輸入個案，分別由黎巴嫩、斯里蘭卡、印尼、奧地利抵港。其中一名32歲男患者（編號：11870）來自黎巴嫩，6月5日坐EK384航班抵港，沒有驗到N501Y及L452R變種病毒，來港後入住西營盤華大盛品酒店。他在4月3日及5月1日分別接種過一劑科興疫苗。

至今本港個案累計11,873宗。

【13:16】據了解今日錄得約5宗確診，無源頭不明個案，不設疫情記者會。

疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪大抽獎 大獎可一年無限次搭乘雲頂夢號

【13:04】商界繼續「谷針」，星夢郵輪推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，年滿18歲的香港市民只要在7月30日或之前，在香港完成兩劑新冠疫苗接種便可參加，獎品總值近港幣400萬元，「終極大獎」為一年內無限次搭乘「雲頂夢號」豪華海景露台客房，報名日期由6月10日至7月30日。

新冠疫苗｜打針基層獲資助1000元 社協指先考慮低收入、居劏房者

【10:11】不少私人企業響應政府「谷針」措施，以各形式的抽獎作為打疫苗誘因。新世界發展日前公布將推出新一輪抗疫措施協助基層市民，受惠者可獲1,000元現金資助，作為「疫苗接種薪金」或「健康諮詢津貼」，共資助500萬元。

香港社區組織協會為與新世界合作的非牟利機構之一，機構副主任施麗珊今日（9日）在港台節目《千禧年代》上指，他們將優先考慮低收入、住劏房的會員，會審查他們的收入及家庭情況。

梁子超倡為抵港者檢疫初後期驗抗體兩次 惟屬輔助措施難滴水不漏

【09:37】新冠肺炎疫情持續，早前居於天水圍的三母女相繼染疫，並驗出帶有變種病毒。為防走漏入境個案，當局指將為檢疫人士或入境者檢驗抗體，正研究檢驗地點及測試方法。

呼吸系統專科醫生梁子超今日（9日）在港台節目《千禧年代》指，建議應於檢疫期初期及後期分別作抗體測試，若初期抗體檢驗為陰性，而後期驗出有抗體，則要視作確診個案送院。不過，他指檢驗抗體只為輔助措施，不能夠做到滴水不漏。

政府延續現行社交距離措施14天 屬餐飲業務或酒吧須二選一

【01:54】政府今(9日)凌晨公布將維持現行的社交距離措施，由明日(10日)凌晨零時起生效，為期14天，直至6月23日。在此期間將繼續維持現時就餐飲業務的規定及限制，即除酒吧或酒館另有規定外，所有餐飲業務處所須按A類、B類、C類或D類運作模式的其中一種運作。

其中新增一項限制，餐飲業務及酒吧/酒館等表列處所，只可選擇以餐飲業務中的A 類、B 類、C 類或 D 類運作模式，或酒吧或酒館運作模式的其中一種，在6 月 10 日至 23 日期間運作，而一經選定後不可再作轉變。新增限制令同時持有食肆及酒吧牌照的店舖不能隨意「變身」，無法同時享有兩者優勢。

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